Le message de 227 mots affirmait que Rooney avait été victime d’une série de fuites, et qu’une enquête l’avait conduite à la conclusion: «C’est ……… .Rebekah Vardy».

Des millions de personnes à travers le monde se sont penchées sur chaque partie de la déclaration, lisant chaque mot, les 37 signes de ponctuation et les significations possibles derrière chaque tour de phrase.

Vardy, l’épouse de l’attaquant de Leicester City Jamie Vardy, a nié être la source des fuites et poursuit une action en dommages-intérêts pour diffamation.

Rebekah Vardy

«Depuis quelques années, une personne de confiance pour me suivre sur mon compte Instagram personnel informe régulièrement le journal The Sun de mes publications et histoires privées», a-t-elle déclaré à ses abonnés.

Rooney, qui est mariée à l’ancienne star anglaise Wayne Rooney, «avait un soupçon» et a publié de fausses nouvelles sur son compte Instagram pour voir si elles se retrouvaient dans les médias.

«J’ai empêché tout le monde de voir mes histoires Instagram sauf UN compte», écrit-elle.

«Maintenant, je sais avec certitude de quel compte / individu il provient», a-t-elle conclu.

«J’ai enregistré et capturé toutes les histoires originales qui montrent clairement qu’une seule personne les a vues.

«C’est ………. Le compte de Rebekah Vardy.»

Hugh Tomlinson QC, pour Vardy, a déclaré au tribunal jeudi qu’elle avait été décrite comme le «méchant» et que l’utilisation par Rooney du terme «quelqu’un» montrait l’intention derrière son message.

«Un individu serait responsable des fuites sur une période prolongée», a-t-il déclaré.

M. Tomlinson a souligné qu’elle faisait référence à «qui cela pouvait être» et suggérait que «une seule personne» avait consulté les faux messages qui se sont ensuite retrouvés dans The Sun.

«Le but de ce message est de révéler qui a divulgué des informations au Sun», a-t-il déclaré.

Haute Cour de Londres

Mais David Sherborne, avocat de Rooney, avait une interprétation différente des mots.

«L’impression que le lecteur retiendrait serait le message essentiel, que c’était le récit de Rebekah Vardy qui était la source d’histoires privées sur l’accusé apparaissant dans The Sun; pas Rebekah Vardy elle-même. L’impression que le message donne au lecteur ordinaire s’arrête avant la culpabilité.

Il a attiré l’attention de Rooney sur l’utilisation de l’expression «sauf UN compte» pour faire valoir qu’un compte Instagram, plutôt que Vardy elle-même, était accusé.

“Il serait de notoriété publique qu’une personnalité et une célébrité médiatiques … ne seraient pas la seule personne à avoir accès à son compte Instagram”, a déclaré M. Sherborne, ajoutant que les membres plus âgés de la cour pourraient ne pas être conscients de cette sagesse selon laquelle il savait que c’était vrai.

M. Tomlinson – qui a ouvert son discours au tribunal avec la définition d’un WAG qu’il avait retiré de Wikipédia – a suggéré au juge Warby que M. Sherborne pourrait faire référence à eux.

Coleen Rooney

M. Sherborne a également osé dire que les utilisateurs des médias sociaux sont naturellement attirés par la conclusion d’un article comme celui de Rooney, soulignant le «choix typographique de trois ensembles d’ellipses et d’un point» comme preuve supplémentaire de son importance pour résumer l’ensemble du message.

Le juge Warby a été invité à examiner les significations concurrentes du message de Rooney.

Vardy soutient que ces mots signifient qu’elle «a constamment et à plusieurs reprises trahi la confiance (de Rooney) pendant plusieurs années en divulguant (ses) messages et histoires Instagram privés et personnels pour publication dans le journal Sun, y compris un article sur la sélection du sexe au Mexique; une histoire sur (elle) son retour à la télévision; et une histoire sur l’inondation du sous-sol dans la (sa) nouvelle maison.

Rooney dit que le sens est: «Il y a des motifs raisonnables de soupçonner que (Vardy) était responsable de la transmission constante d’informations sur les publications et histoires privées de (Rooney) sur Instagram au journal The Sun.»

Le juge doit rendre sa décision vendredi à 14 heures.