Les fantômes cachés qui se cachent dans les couloirs d’un domaine anglais ne sont pas les seuls à rencontrer une fin prématurée dans Haunting of Bly Manner de Netflix. Tout comme son prédécesseur, Hill House, le dernier opus de la série d’anthologies d’horreur a accumulé un bilan impressionnant et triste, alors que le géant du streaming a pris son tour au roman de 1898 de Henry James Le tour de la vis. Avertissement: cette histoire contient des spoilers majeurs pour The Haunting of Bly Manor de Netflix.

Avant la première tant attendue de la série, le créateur Mike Flanagan avait taquiné que Bly Manor serait moins sur le traumatisme familial évident dans la saison 1 que sur les cœurs brisés et l’amour tragique. S’inspirant de la nouvelle de James, ainsi que de plusieurs autres de ses titres, Bly Manor suit Dani Clayton, une jeune femme qui, dans les années 1980, prend le poste de gouvernante pour les enfants orphelins Wingrave. Son déménagement dans le manoir éloigné de Bly, cependant, apporte une histoire sombre et une série tragique d’événements qui ont sans aucun doute laissé les téléspectateurs hantés même après le générique de fin.

Tout au long des neuf épisodes du Bly Manor, les fans ont non seulement appris à aimer, mais aussi à pleurer, un certain nombre de personnages alors qu’ils devenaient les victimes du passé mystérieux et obsédant de Lady of the Lake et Bly Manor. Continuez à faire défiler pour voir toutes les victimes que Bly Manor a revendiquées dans la première saison de la série Netflix.

Charlotte et Dominic Wingrave

Bien que leur mort se soit déroulée hors écran bien avant le début de l’histoire, ce sont les décès de Charlotte et Dominic Wingrave qui ont finalement déclenché la série d’événements qui ont amené Dani à Bly Manor. Les Wingraves sont morts dans un accident indéterminé après avoir voyagé en Inde pour revivre leur lune de miel après que Dominic ait découvert que Charlotte et son frère Henry avaient une liaison. Les parents de Miles et Flora, leur mort a conduit le Bly Manor à avoir besoin d’une fille au pair, qui a été initialement occupée par Rebecca puis plus tard Dani.

Edmund O’Mara

Edmund O’Mara est l’un des deux seuls personnages morts qui n’a finalement pas été victime de Bly Manor, bien que compte tenu de l’histoire tragique de sa mort, ce n’est pas nécessairement une bonne chose. Edmund était l’ami d’enfance devenu l’amant devenu le fiancé de Dani, bien que juste au moment où ils préparaient leur mariage, Dani a annulé les choses. Quelques secondes plus tard, Edmund a été heurté par un camion alors qu’il se précipitait pour quitter la voiture, le tuant.

Sa mort a finalement incité Dani à fuir la vie qu’elle avait connue et l’Amérique, l’emmenant à Londres, où elle a vu l’offre d’emploi pour une fille au pair à Bly Manor. Dans une grande partie de la série, il apparaît comme une figure sombre avec des lunettes brillantes, ce que les fans apprendront plus tard est symbolique du reflet des phares dans ses lunettes.

Peter Quint

Bien que Peter Quint ne soit pas la première victime de Bly Manor, il est le premier personnage fantôme, à part Edmund, que les téléspectateurs se rencontrent, et le premier que Dani voit. Ancien valet de chambre d’Henry Wingrave, Peter lui escroque des milliers de livres, dans l’espoir de commencer une nouvelle vie en Amérique avec Rebecca Jessel. Ces rêves ne se réalisent cependant jamais, car la nuit même où il commence à planifier leur évasion, il a une rencontre malheureuse avec la Dame du lac qui le laisse résident permanent de Bly Manor. Les fans apprennent rapidement que Peter n’était pas disposé à accepter ce sort et ont conçu un autre plan dans le but de se sauver lui-même et Rebecca de devenir comme les autres fantômes sans visage qui hantent le domaine.

Rebecca Jessel

Rebecca Jessel est la fille au pair originale embauchée par Henry pour s’occuper de Miles et Flora, bien qu’elle connaisse une fin tragique sur le terrain de Bly Manor peu de temps après Peter. Bien que beaucoup pensent que Rebecca est décédée par suicide en se noyant à la suite de ce qu’ils considèrent comme la trahison de Peter, les fans apprennent que Rebecca meurt après avoir permis à Peter de la garder cachée dans un souvenir. Dans l’espoir d’être ensemble, elle permet à Peter de prendre le contrôle de son corps, en lui faisant pleinement confiance, et en tant que Rebecca, Peter la noie dans le lac sur la propriété afin que leurs fantômes puissent être ensemble pour toujours.

Hannah Grose

L’un des plus gros chocs de cette saison a été la révélation que Hannah Grose, la gouvernante de Bly Manor, est morte depuis le moment où les fans l’ont rencontrée pour la première fois. Juste avant l’arrivée de Dani à Bly Manor, Peter, lorsqu’il contrôle le corps de Miles, pousse Hannah dans un puits après s’être senti menacé par elle. Hannah, cependant, hésite à accepter sa mort, ce qui conduit ceux qui travaillent sur Bly ainsi que les fans à croire qu’elle est en vie alors qu’elle est vraiment morte. Hannah finit par trouver la paix.

Alto Lloyd

La dame originale de Bly Manor, Viola, a vécu à Bly Manor au 17ème siècle. Souhaitant garder le contrôle de sa famille sur le domaine après la mort de son père, Viola a épousé un homme nommé Arthur Lloyd, avec qui elle a accueilli une fille. Peu de temps après avoir accouché, Viola est tombée malade de ce qu’un médecin de la peste a qualifié de “poumon”, probablement une tuberculose. Bien qu’elle ait réussi à survivre aux estimations du médecin, elle a passé ses jours restants à devenir de plus en plus malades, incapable de prendre soin de sa fille. Finalement, après des années de maladie, la sœur de Viola, Perdita, l’étouffe à mort.

Après sa mort, le mari de Viola tient sa promesse et enferme tous ses plus beaux vêtements et bijoux dans un coffre pour que leur fille l’ouvre un jour, enfermant par inadvertance Viola dedans, bien qu’il vienne plus tard voir le coffre comme “maudit” et le jette dans le lac, transformant l’esprit de Viola en la Dame du lac. Au cours des siècles qui ont suivi, Viola a voyagé du lac à la maison chaque nuit à la recherche de sa fille, un peu d’elle-même s’estompant chaque jour jusqu’à devenir le fantôme sans visage qui a coûté la vie à de nombreuses vies.

Perdita Willoughby

Un an après la mort de sa sœur, Perdita rencontre un destin similaire. Alors que Bly Manor tombe en ruine et que l’argent se tarit, Perdita, qui a depuis épousé Arthur, ouvre la malle de la robe de Viola contre la volonté de sa sœur pour qu’elle reste fermée. Alors qu’il tourne les clés et ouvre le couvercle, Viola, qui attend que sa fille l’ouvre, l’étrangle à mort. Perdita vit à la maison alors que le fantôme sans visage Flora est vu en train de se taire en jouant dans le grenier.

Dani Clayton

Dernière victime de Bly Manor, Dani se sacrifie pour sauver Flora. Après avoir presque été victime des plans douteux de Peter pour s’héberger lui-même et Rebecca dans les corps des deux enfants Wingrave, alors que Dani tente de s’échapper avec Flora, la Dame du lac prend Flora pour sa fille. Alors que la Dame du lac ramène Flora à l’eau et ce qui serait sûrement la mort, Dani dit la phrase «C’est vous. C’est moi. C’est nous », autorisant Viola à entrer dans son corps.

Bien que Dani ait quitté Bly Manor, avec les autres personnages, et vive de nombreuses années heureuses avec Jamie, elle ne peut pas échapper à la Dame, qui commence lentement à prendre le relais. Craignant de nuire à Jamie, Dani retourne à Bly Manor, où elle devient la nouvelle Dame du lac, bien que contrairement à Viola, elle ne fait aucune victime.

Autres personnages qui meurent

Margaret Sharma

L’autre personnage à ne pas mourir à la suite de Bly Manor, Margaret Sharma, la mère d’Owen, meurt à la suite d’une bataille contre la démence. Owen, plus tôt dans la saison, avait expliqué qu’il avait pris un emploi de chef au Bly Manor pour rester près de chez lui pour s’occuper de sa mère.

Pidge

Le pigeon domestique du père Stack, bien nommé Pidge, ne fait pas longtemps dans l’univers de Bly Manor. L’animal de compagnie de classe, Pidge, est découvert par le père Stack mort sur l’autel après que Miles l’ait tué dans ses efforts pour retourner chez lui auprès de sa sœur à Bly Manor.

Lord Henry Wingrave (en quelque sorte)

L’oncle de Dani et Flora, Henry Wingrave meurt après une rencontre avec la Dame du lac la nuit où Dani se sacrifie. Bien qu’il soit brièvement devenu un fantôme, à qui Hannah a donné un message, Owen réussit à le ressusciter, et il devient le principal gardien de Miles et Flora.

