Avertissement: Ce message contient des spoilers pour The Haunting of Bly Manor.

Lorsque TVLine a été approché pour discuter avec Kate Siegel de The Haunting of Bly Manor, c’était en vertu de l’accord que nous ne parlerions pas de la conversation jusqu’à aujourd’hui, trois jours après la première de la deuxième saison de l’anthologie d’horreur.

Après tout, Siegel – qui a joué Theo psychique tactile de The Haunting of Hill House – ne se présente pas avant l’avant-dernier épisode de Bly Manor (dont la plupart a été tourné en noir et blanc), et les détails sur son personnage ont été conservés sous enveloppements serrés pendant le tournage. Et pour cause: Viola de Siegel, une femme du 17ème siècle dont la sœur la tue dans son sommeil, s’avère être la raison même pour laquelle la propriété de campagne britannique est hantée par les esprits de quiconque a le malheur d’y mourir.

Bien qu’une grande partie de Bly Manor soit basée sur la nouvelle de Henry James The Turn of the Screw, le créateur de la série Mike Flanagan s’est également fortement inspiré de The Romance of Certain Old Clothes de James, qui fournit l’essentiel du récit de Viola (avec quelques ajustements). Mais peu de choses étaient connues avant que la saison ne frappe Netflix vendredi.

Ainsi, lorsque nous avons parlé à Siegel avant la première de Bly Manor, nous avons ressenti de la joie dans le fait même qu’elle puisse discuter du spectacle en détail, à commencer par cette peinture imposante d’elle en tant que Viola qui pend dans la magnifique entrée de la maison tout au long de la saison.

TVLINE | Juste pour vous mettre à l’aise, nous gardons tout ce qui est de la gâterie jusqu’à la sortie de la série.

Ouais. Sinon, nous aurions une belle conversation sur le décor ou quelque chose de Bly Manor. [Laughs]

TVLINE | Vous plaisantez à ce sujet, mais le décor était magnifique.

Ouais. Et je pense qu’il est important que ces maisons soient mémorables et magnifiques, car ce sont vraiment des histoires sur ces manoirs. Comme, c’est une histoire de maison hantée à sa racine, et c’est toujours tellement amusant d’agir sur des décors comme celui-là parce qu’il y a tellement de travail qui est fait pour vous par le fait que vous regardez autour de vous et que vous vous sentez transporté.

De plus, il y avait un portrait en taille réelle de moi, qui est comme: Cochez cela sur la liste des seaux!

TVLINE | Veuillez me dire que vous êtes en possession de cette immense peinture de vous.

Absolument, je le suis. Au sens littéral et métaphorique. Partout où ça va, je vais. C’est un peu comme un portrait hanté de Harry Potter. Donc, je peux voir ce qui se passe devant lui. [Laughs]

TVLINE | Le public ne vous voit que tard dans la saison. Parlez-moi de jouer ce genre de rôle, qui est très différent de Theo, qui était dans tout Hill House.

C’est très amusant d’entrer dans l’une de ces histoires et de jouer le fantôme – le fantôme que Mike [Flanagan, who is Siegel’s husband] fait référence quand il dit qu’un fantôme peut être un souhait. Un fantôme peut être un désir, et je pense que pour Viola, pouvoir jouer cette gravité épique bien due au besoin, c’était un excellent point de départ. Il y a une tonne de liberté dans l’idée que je suis l’histoire dans l’histoire dans l’histoire, un peu comme Inception de l’histoire de fantômes, et donc je n’ai pas eu à passer autant de temps à créer un vrai fac-similé d’une personne. [It wasn’t] comment une personne réelle se comporterait-elle en ce moment? Il s’agissait plutôt de savoir comment cette métaphore du besoin et de l’amour gothique prend forme? Et c’était un défi vraiment amusant pour moi, arriver à créer quelque chose qui était un peu plus une métaphore qu’une personne.

TVLINE | À quel point vous et Katie Parker, qui joue la sœur de Viola, Perdita, avez-vous parlé de la dynamique entre vous deux? Une grande partie de ce qui se passe entre eux n’est pas verbale et se joue pendant que le narrateur parle.

Eh bien, je pense qu’en son cœur, The Romance of Certain Old Clothes est une histoire d’amour entre les deux sœurs. Il ne s’agit pas vraiment du triangle amoureux entre Arthur, Perdita et Viola. Cela finit par être l’histoire des sœurs, et donc l’une des choses dont Katie et moi avons toujours parlé est cette relation extrêmement tactile que les sœurs peuvent avoir où elles ont constamment envie de se tirer et de rouler les unes sur les autres.

Plus ils se rapprochent, cette énergie les rapproche, ils veulent être proches et ils veulent se toucher. Ils veulent être fondamentalement à l’intérieur du corps de l’autre. Et puis, quand cela commence à se détacher et qu’ils ne peuvent pas, alors leur relation commence à se désintégrer de la même manière que les visages des personnages se désintègrent plus tard. Le toucher devient violence et le toucher devient meurtre. Nous ne pouvions pas utiliser le dialogue aussi souvent pour raconter l’histoire. Nous devions utiliser la physicalité, et en quelque sorte la façon dont nous parlons de la désintégration de leur relation était dans le langage du toucher.

TVLINE | Après avoir vu comment Viola s’intégrait dans le récit, j’ai commencé à me demander dans quelle mesure du fantôme sans visage de la Dame du lac vous promeniez-vous en chemise de nuit?

Une grande partie de cela a été faite par une merveilleuse cascadeuse nommée Daniela Dib, et elle a dû le faire parce que j’avais un jeune bébé à la maison. Donc, je voulais vraiment être au Canada, hanter les gens au milieu de la nuit dans le magnifique Bly Manor, mais malheureusement, je devais être dans ma propre maison à être crié par un petit gremlin au milieu de la nuit. [Laughs]

TVLINE | Pensez-vous qu’avoir des enfants affecte la façon dont vous voyez les thèmes de cette saison, sur l’amour et le temps et comment tout disparaît, que vous le vouliez ou non? Je n’arrêtais pas de penser à comment, quand j’avais eu ma fille, toutes ces idées semblaient soudainement plus effrayantes.

Je pense que vous êtes complètement sur le nez avec cela: avoir un bébé change de perspective à 100%. Cela introduit un sentiment de terreur dans votre vie qui n’existait pas auparavant. Il aussi, d’une manière étrange, ferme et ouvre beaucoup de portes à l’intérieur de vous. Je me souviens avoir ressenti cela comme lorsque vous vous promenez dans les couloirs de votre cerveau à 4 heures du matin parce que vous ne pouvez pas dormir. Des peurs qui étaient terrifiantes, comme “Et si personne ne m’aime?” Cette porte est fermée. Il y a quelqu’un qui va très clairement vous aimer pour toujours. Ce genre de blessure retient un peu l’attention. Et puis il y a d’autres portes, comme “Je me demande si je pourrai jamais faire du parachutisme?” Et c’est juste comme non. Plus jamais. Vous avez un enfant. Vous ne pouvez pas… vous savez? [Laughs] «Je me demande si j’expérimenterai à nouveau des drogues dures?» Non, vous ne le serez jamais parce que vous avez un enfant. [Laughs]

Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour expérimenter ces nouvelles voies dans mon cerveau à travers l’expression artistique, et [it was] une telle clé du caractère de Viola. Encore une fois, comme quand elle dit à sa fille: «C’est toi. C’est moi. C’est nous.” Cette intimité est ce qui sauve Flora plus tard dans la série. C’est ce que Dani évoque ce souvenir pour Viola, qui est maintenant la Dame du Lac. C’est à ce moment-là qu’elle est prête à se connecter avec quelqu’un et non seulement à prendre mais à partager, parce qu’elle se souvient. Comme on dit, les souvenirs lui avaient été lavés. Son visage lui a été lavé. Tout a. La seule chose qui lui reste, c’est ce moment, c’est le désir de reprendre et de tenir son enfant, et donc Dani puise dans ce besoin de sauver tout le monde, vous savez? C’est un amour gothique très sombre, romantique.

TVLINE | En passant, j’adore que l’entêtement de Viola soit quelque chose qui crée, comme vous l’avez dit, comme ce puits épique d’horriblesse pour quiconque s’en approche.

[Laughs] Je suis sûr qu’il y a une raison pour laquelle Mike m’a choisi pour ce rôle, mais je ne peux pas imaginer pour la vie de moi ce que ce serait.