Avertissement: ce message contient des spoilers de The Haunting of Bly Manor.

Si l’anthologie Haunting a une héroïne, c’est Victoria Pedretti.

Dans The Haunting of Hill House, Pedretti a joué Nell, le plus jeune enfant Crain devenu spectre horrible. Dans la deuxième partie de la série Netflix de Mike Flanagan, The Haunting of Bly Manor, Pedretti est Dani, une nounou dont la vie a changé à jamais après avoir pris un emploi dans un manoir britannique hanté.

Tout au long de la saison, Dani est torturé par des visions d’un homme avec des lumières vives là où ses yeux devraient être. Nous apprenons finalement que l’homme est Edmund, le fiancé avec lequel Dani a rompu après avoir réalisé qu’elle était gay. Malheureusement pour tous les deux, Edmund a été heurté par une voiture et tué quelques instants après que Dani ait mis fin à leur engagement; les lumières dans ses yeux sont le reflet dans ses lunettes du camion qui l’a heurté.

Finalement, Dani surmonte sa culpabilité à propos d’Edmund, tombe amoureuse du jardinier de la maison Jamie et prend une décision audacieuse qui libère Bly Manor des hantises qui la tourmentent depuis des siècles. (Pour tous les détails, lisez un récapitulatif final ici.)

TVLine a appelé Pedretti au téléphone pour discuter de la saison, ce qui, explique-t-elle, peut vous faire «un peu nauséeux» – et pourquoi c’est une bonne chose.

TVLINE | Il semble y avoir une dichotomie chez Dani, qui est défait en voyant Edmund dans le miroir mais s’en prend également à Peter Quint avec un poker de cheminée. Parlez-moi quand elle se sent habilitée à agir et quand elle ne le fait pas.

Certainement. Sa capacité à se sentir responsabilisée et le sens du devoir dans les choses particulièrement protectrices qu’elle fait, est pour le bien de la protection de ces enfants. Elle croit vraiment à l’innocence des enfants et à la nécessité de créer un environnement sûr pour qu’ils puissent gérer leurs sentiments, apprendre à se connaître et à prendre soin d’eux-mêmes, même, et à défendre leurs intérêts et leurs besoins.

Et tout ce qui pourrait entraver cela, elle est une féroce adversaire. Mais quand il s’agit de la façon dont elle se voit, je pense qu’elle a du mal à s’offrir le même sentiment de mériter, en termes d’avoir un environnement sûr et aimant pour apprendre sur elle-même et ce dont elle a besoin. Elle s’en prive à cause des choses qu’elle a faites [thinks] lui faire ne plus mériter cela.

TVLINE | Elle a aussi cette histoire d’amour très délicate qui se déroule au milieu du chaos. Selon vous, qu’est-ce qui la rapproche si vite d’elle et Jamie?

Je pense que c’est le niveau de vraie compassion et de manque de jugement qu’ils se montrent. Jamie mène avec vraiment des limites fortes qu’elle affirme. Elle ne veut pas être foutu avec. Elle n’a pas besoin de drame, tu sais? Elle a eu cela dans sa vie, et elle a trouvé cette nouvelle paix profonde avec ses plantes et tout le reste, et comme elle le dit, elle aime sa vie ennuyeuse.

Et c’est finalement ce que Dani veut aussi, mais elle est prise dans cette histoire dramatique dans son esprit: qu’elle a fait quelque chose de si horrible qu’elle est maintenant entachée, et si elle se révèle vraiment, elle sera rejetée et vue pour le monstre. qu’elle se voit comme.

Mais Jamie la force à être, pas de conneries. Par exemple, nous sommes ouverts à ce que nous ressentons et à ce que cela va être, et nous y arrivons avec ce que nous avons et comment nous sommes prêts, et nous allons le prendre jour après jour. Mais nous ne sautons pas dans ça comme Quint et Bex, en disant: «Nous sommes des âmes sœurs, et nous devons sacrifier tout cela l’un pour l’autre. [Laughs] Les deux ont suffisamment sacrifié à ce stade, vous savez?

C’est ce qui est spécial à ce sujet. Ce qui n’est pas spécial, c’est que dans tout le chaos, ils trouvent la paix et l’amour. Je veux dire, je pense que c’est très fidèle à la vie. Dans tout le s – t, nous pouvons nous tenir ensemble et nous offrir réconfort, réconfort et amour, et c’est ce qu’ils font.

TVLINE | Quand vous parliez juste de la façon dont Dani se considère comme un monstre, cela m’a fait réfléchir à la façon dont il y a des interprétations de The Turn of the Screw – qui est racontée du point de vue de la nounou – qui la voient comme quelqu’un qui est vraiment pas mentalement OK et qui voit des choses qui ne sont pas réellement là. Cette idée a-t-elle déjà fait partie du personnage ou des conversations que vous avez eues avec quelqu’un à propos du personnage?

Je veux dire, à part la manière dont cela est évident dans le script, non. Elle a certainement des choses qu’elle a en commun [with the book’s narrator], et il y a des choses qu’elle ne fait pas. Ouais, je les ai laissés dans le roman.

TVLINE | Avez-vous déjà regardé la saison?

Oui.

TVLINE | Y a-t-il eu des moments qui vous ont secoué pendant que vous regardiez?

Rattled de quelle manière?

TVLINE | Vous avez peur? Vous a fait sauter?

Je ne sais pas. C’était il y a peu de temps. Ouais, je veux dire, je comprends ce que les gens disent [the show having] ce sentiment de terreur, moins que carrément effrayant, et plus que cela vous rend un peu nauséeux. Comme, pas au point où vous allez, comme, faire quoi que ce soit à ce sujet. [Laughs] Tu n’es pas du genre, je dois arrêter de regarder ça, m’allonger et prendre de la soupe au poulet. Cela ne vous a pas rendu malade. C’est juste cette petite légère nausée.

TVLINE | Entre Nell et Dani, ce qui était plus difficile – dans n’importe quelle interprétation de ce mot que vous aimez.

Dani, à cent pour cent. Le tournant de sa vie est quelque chose de vraiment difficile auquel nous sommes tous confrontés. C’est comme, qui vas-tu être maintenant? Et vivre ce voyage est vraiment… Je le traverse en quelque sorte simultanément. J’ai aussi 25 ans. Nous traversons des s – t similaires. Et c’était plus rigoureux physiquement. La première saison, j’étais complètement nerveux à propos de f – king up. Maintenant, à chaque occasion que j’ai de travailler, je me tiens à ceci, comme, cette norme de ne pas vouloir nécessairement simplement le faire, mais de dépasser d’une manière ou d’une autre mes attentes, de continuer à grandir en tant qu’acteur et d’être meilleur.

Et avec tant d’opportunités et de responsabilités, je prenais cela très au sérieux. Le fait d’avoir différents administrateurs ajoutait au stress. Être dans un pays dont je ne connais pas la culture était stressant. Il y avait de nombreuses raisons pour lesquelles cette saison était beaucoup plus difficile. La première saison, nous avons eu neuf mois pour le tourner. Cette saison, nous essayions d’accomplir quelque chose de comparable en beaucoup moins de temps.

Alors, oui, celui-ci était certainement plus rugueux. Et Nell, aussi stressée qu’elle était, ne montrait aucun front au moment où nous la rencontrions. Elle portait son cœur sur sa manche. La même chose ne peut pas être vraie pour Dani. Il y a quelque chose de plus épuisant à jouer la façade, en particulier quelqu’un d’aussi rebondissant, énergique et anxieux que cette personne.