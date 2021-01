T

La Heineken Champions Cup et la Challenge Cup ont été temporairement suspendues en raison de la pandémie de Covid-19.

La nouvelle vient du dos des autorités françaises affirmant que la participation des clubs TOP 14 à la Heineken Champions Cup et à la Challenge Cup à l’heure actuelle constitue un trop grand risque pour la santé publique.

Cela a contraint les organisateurs du tournoi de la Heineken Champions Cup et de la Challenge Cup, EPCR, à agir et ils ont temporairement suspendu la compétition.

Cela signifie que le tour final des matchs de poule, qui devaient avoir lieu ce week-end et le prochain, doit être reporté et joué à une date ultérieure.

Un communiqué de l’EPCR a déclaré lundi: «L’EPCR et la Ligue Nationale de Rugby ont participé la semaine dernière à une réunion par audioconférence avec des représentants des ministères français de l’Intérieur, de la Santé et des Sports, ainsi que du bureau du Président.

«Des mises à jour notables des protocoles COVID-19 de l’EPCR ont été présentées aux autorités françaises, y compris l’ajout de tests PCR au plus tôt trois jours avant les matches des tournois, conformément aux directives du gouvernement français et complétant les mesures de recherche des contacts existantes et méticuleuses mises en place. en vue de limiter le risque de transmission.

«Dans le contexte de la détection récente d’une nouvelle souche de coronavirus, le gouvernement français a ordonné aux clubs français de reporter leur participation aux tournois de l’EPCR pour le mois de janvier, aussi bien pour les matchs programmés en France que pour ceux qui se joueront en Royaume-Uni et Irlande.

«Sur la base de cette directive, l’EPCR n’a eu d’autre choix que de suspendre temporairement la phase de poule de la Heineken Champions Cup et la phase préliminaire de la Challenge Cup.

«Tout en respectant toutes les autres directives des gouvernements et des autorités locales, et en accordant la priorité à la santé et au bien-être des joueurs et du personnel du club, l’EPCR, en collaboration avec ses ligues et syndicats actionnaires, reste déterminé à essayer de trouver une solution qui lui permettra de reprendre et terminer les tournois dès que possible.

“L’EPCR ne fera aucun autre commentaire pour le moment.”