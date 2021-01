Dustin Poirier a remporté une victoire majeure lors de l’événement principal de l’UFC 257, éliminant Conor McGregor. Alors que Poirier a attiré le plus d’attention en raison de son coup de poing à élimination directe au deuxième tour, ses coups de pied ont également joué un rôle majeur dans le combat. McGregor a révélé que sa jambe était “morte” après avoir pris plusieurs coups de pied de Poirier.

“Ma jambe est complètement morte, et même si j’avais l’impression de les vérifier [Poirier’s leg kicks], il s’enfonçait juste dans le muscle à l’avant de ma jambe “, a déclaré McGregor après le match.” Dustin s’est battu un sacré combat. Je pensais que j’étais meilleur que lui dans le corps à corps, mais trop peu, trop tard. Ma jambe était compromise, je ne me suis pas ajustée et c’est tout. Fair play à Dustin. “

“Nous le referons!” Tout le respect entre Conor McGregor et Dustin Poirier après # UFC257. Vous pouvez voir les dommages causés par ces coups de pied 😳 pic.twitter.com/6m9SJeCpkg – UFC sur BT Sport (@btsportufc) 24 janvier 2021

Tout au long des premières parties du combat, la stratégie de Poirier était pleinement exposée. Il a ciblé à plusieurs reprises la jambe de force de McGregor avec une série de coups de pied. L’Irlandais ne s’est pas adapté aux coups de pied et a perdu sa mobilité au deuxième tour. Avec son jeu de jambes compromis, McGregor n’a pas pu éviter la rafale de coups de poing qui a conduit à la victoire de Poirier KO.

La jambe “morte” était également visible lors d’une vidéo qui a fait surface après le combat. McGregor a rencontré son adversaire afin de lui serrer la main. Il a dit qu’ils «recommenceraient» avant de se retourner et de s’éloigner. Il avait une boiterie notable et devait éviter de mettre trop de pression sur la jambe.

Après le combat et les commentaires de McGregor, le médecin de réadaptation physique et expert en blessures sportives Brian Sutterer MD a parlé de la blessure. Sutterer a expliqué que les coups de pied répétés ciblaient le nerf fibulaire qui assure le contrôle musculaire d’une partie de la jambe. Le nerf est proche de la peau et est «plus sensible» aux blessures.

“C’est là que ces combattants de l’UFC essaient de frapper, d’avoir ces coups de pied de mollet efficaces”, a expliqué Sutterer. “Cela va causer une fonction limitée des muscles, parce que ce nerf va être étourdi. … Donc, vous frappez ce nerf assez près de la peau juste ici, et cela va provoquer la fermeture de certains nerfs, cela va leur causer des dommages temporaires, se terminant essentiellement par ce bas de jambe mort. “