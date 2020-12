La jolie dentelle de Celia Lora éblouit ses fans, en photo! | Instagram

Connu pour n’avoir aucune modestie sur les réseaux sociaux Célia lora Il a gagné l’amour et l’admiration des internautes avec son contenu dans tous ses comptes, il y a quelques heures il a décidé de publier un Snapshot où il a ravi plus d’un de ses fans tout en portant deux vêtements en dentelle verte.

La belle mannequin aux yeux bleus Celia Lora trouve de manière très créative un moyen d’attirer toujours l’attention avec chacun de ses posts sur Instagram et aussi parfois sur Twitter, mais cette fois elle a réussi à le faire immédiatement, avec seulement 4 heures ayant fait sa publication, il a déjà plusieurs réponses de ses fans.

L’objectif de la fille d’Álex Lora, chanteur d’El Tri, était de nous donner un petit avant-goût d’une surprise qu’il partagera avec nous dans quelques jours, dans sa description il a utilisé le #PlayBoy pour ce qui sera sûrement une autre collaboration avec la célèbre compagnie à nouveau.

Au cas où vous ne le sauriez pas, ce n’est pas la première fois Célia lora Elle collabore avec le célèbre lapin dans le magazine, elle a eu l’occasion de participer à plusieurs reprises pour l’entreprise, en fait elle-même a commenté que dans les numéros où elle est apparue sur la couverture, ils figuraient parmi les meilleures ventes, notamment parce que Celia elle-même lui a donné publicité sur leurs réseaux sociaux.

Celia Lora compte plus de 8 millions d’abonnés sur Instagram seul, donc ce montant en voyant une promotion du modèle d’assurance qu’ils veulent admirer immédiatement comme cela s’est produit dans les publications précédentes.

Dans quelques jours, j’ai une surprise pour tout le monde #playboytv #playboy #mexico », a écrit Celia Lora.

Dans la photographie Célia lora Elle apparaît devant un miroir debout, prenant une photo tout en portant une tenue de lingerie en dentelle de couleur vert herbe, la chose intéressante est qu’elle est entièrement faite de dentelle, pour le modèle, la femme d’affaires, la présentatrice de télévision et l’animatrice portent de la dentelle sur sa peau est l’une des choses les plus coquettes que l’on puisse voir, surtout parce que sa peau est blanche et se détache beaucoup, bien que sur n’importe quel type de pied, elle soit jolie, cela la rend très coquette.

On pourrait dire que pratiquement tous les vêtements accompagnés d’un type de dentelle ont l’air aussi coquette que possible, ils sont beaucoup associés à la sensualité et à l’érotisme, ce que Celia Lora connaît très bien.

Ses fans ont immédiatement commencé à la mettre dans sa boîte de commentaires qu’elle avait l’air spectaculaire et très belle, elle l’a toujours été, mais avec ce type de vêtements et même pas de vêtements pour les internautes, c’est le meilleur qu’ils puissent voir.

Célia lora Elle a été très active sur ses réseaux sociaux et surtout sur sa chaîne YouTube, elle a pu en profiter car elle a fait pas mal de programmes intéressants dans son propre style, c’est peut-être pour cela qu’elle est devenue si célèbre ces dernières semaines grâce à qui traite de certains sujets que la société pourrait considérer comme tabous.

Dans ses programmes sur sa chaîne YouTube, vous pouvez également profiter d’invités spéciaux qui, avec Celia Lora, donnent une touche unique à son programme qui devient de plus en plus populaire chaque jour, d’autant plus que de plus en plus d’utilisateurs doutent qu’elle-même tend pour répondre et donner des conseils qui ont sûrement aidé plus d’un.

Il ne fait aucun doute que Celia Lora est devenue une icône de la culture populaire mexicaine, elle est l’image claire de ce que beaucoup de gens aimeraient être et aussi un excellent exemple à suivre pour leurs idéaux.

