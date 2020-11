Carrie Ann Inaba a été critiquée pour ce que beaucoup ont perçu comme une notation injuste dans Dancing With the Stars, mais le juge est encore plus irrité par l’intimidation qu’elle a subie de la part de certains téléspectateurs. Elle a riposté sur la négativité qu’elle a reçue, déclarant que cela ne résiste pas à l’intimidation.

«Nous en avons assez dans notre pays», a déclaré Inaba à US Weekly, ajoutant que cela est devenu «malade» de ce qu’elle a vu arriver. Les origines de ses critiques de jugement remontent en fait à la saison dernière, lorsque l’ancienne star de The Bachelorette, Hannah Brown, était en compétition et a souvent reçu les commentaires les plus difficiles d’Inaba par rapport aux deux autres juges, laissant de nombreux fans se demander pourquoi elle était si dure avec elle. Cela n’a fait que s’intensifier cette saison lorsqu’un autre membre de Bachelor Nation, Kaitlyn Bristowe, a été visiblement bouleversé par les commentaires durs lancés par Inaba. Pour rendre la situation encore plus compliquée, le partenaire de Bristowe, Artem Chigvintsev, se trouve être l’ex-petit ami d’Inaba, ce qui fait que de nombreux fans se demandent s’il est la raison pour laquelle elle juge si durement.

Inaba a abordé les rumeurs selon lesquelles elle serait plus dure avec certains artistes déjà cette saison. Elle a déclaré à Entertainment Tonight que quelle que soit la perception, ce n’est pas vrai. Elle a dit qu’elle était «heureuse pour eux» et à quel point ils se sont bien débrouillés jusqu’à présent alors qu’ils se préparent pour les demi-finales de l’épisode de lundi. Son boeuf apparent avec Bristowe et Chigvintsev ne semblait pas tenir le coup lors de la dernière série de danses après qu’elle, Bruno Tonioli et Derek Hough leur aient attribué 10 pour compléter le score parfait, leur premier de la saison. «Nous vous poussons parce que nous voulons que vous atteigniez votre ultime», a déclaré Inaba aux deux après leur danse, laissant entendre que ce n’était rien d’autre que de l’amour dur tout au long de la saison et rien de personnel.

Bristowe avait également abordé les rumeurs après qu’Inaba lui ait dit précédemment qu’elle semblait avoir «abandonné» la semaine précédente, affirmant qu’elle sentait son «esprit tomber» sur le sol. Bristowe a déclaré à PEOPLE après le spectacle qu’il était «bouleversant» d’entendre cela après le travail qu’elle et Chigvintsev ont mis cette semaine-là, expliquant qu’elle n’a jamais abandonné une seule fois à aucun moment de la compétition.

Dancing With the Stars débutera les demi-finales lundi à 20 h HE sur ABC avec cinq autres paires restantes en plus de Bristowe et Chigvintsev.