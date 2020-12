La jupe est abaissée!, Kate del Castillo captive avec ses photos récentes | AP

Il n’y a pas de doute qu’il y a des femmes qui sont la preuve vivante que l’âge n’est qu’un nombre et qu’il n’y a rien en conflit avec la beauté; dans ce cas, la belle actrice mexicaine Kate del Castillo. Le protagoniste de Reine du Sud a ses followers sur Instagram collés à l’écran avec ses photos les plus récentes.

Kate del Castillo Elle a posé très séduisante pour la caméra et a laissé les utilisateurs d’Instagram stupéfaits en abaissant sa jupe pour montrer un peu plus sa belle anatomie. Dans l’image, l’actrice a montré ses cheveux au vent et a posé avec le typique “je ne m’en rends pas compte”, avec son regard sur le côté.

La star de La Reina del Sur vêtue d’un haut noir, d’une jupe en jean et d’autres touches de noir pour tous ses adeptes et a également exposé certains de ses tatouages. Décidément, le naturel et sa taupe sur ses lèvres font de la photographie un véritable art.

Le célèbre mexicaine Elle a choisi des tons noir et blanc pour l’image partagée sur les réseaux sociaux et aucune couleur n’était nécessaire pour que sa beauté éblouisse à travers la photographie. La photo partagée le 27 novembre a dépassé les 130 mille réactions sur le célèbre réseau social.

La fille de Don Éric del Castillo, une légende dans le Savons TV Les Mexicanas en ont profité pour montrer à quel point ils se soucient de leurs adeptes et leur rappeler l’importance de prendre soin d’eux-mêmes et de porter des masques face à la pandémie actuelle et au risque élevé de contagion par Covid-19.

Vendredi !! Restez en sécurité. (Vendredi, gardez-vous en sécurité), a écrit l’étoile du petit écran à côté de la photo.

Les adeptes de cette belle femme ne pouvaient pas s’arrêter de louer pour son énorme beauté et sa personnalité et ont rempli la boîte de commentaires Instagram.

Si belle “,” Mon Dieu “,” tu es très belle, n’étaient que quelques-uns des compliments que la belle Kate del Castillo a reçus.

Kate del Castillo s’est avérée être une femme forte et fière de ses racines mexicaines, la belle actrice a été impliquée dans d’énormes scandales, en particulier lorsqu’elle était liée à un marchand sinaloan de renommée mondiale.

La actrice à une occasion il a adressé une lettre à cet homme sur les réseaux sociaux, qui n’a pas hésité à contacter l’actrice, à se rapprocher d’elle et à lui confier quelque chose de très important pour lui, qui serait le film autorisé de sa vie.

Le célèbre homme d’affaires a contacté la belle fille de Don Éric del Castillo et a d’abord échangé des messages, des appels, jusqu’à ce qu’ils organisent finalement une réunion en face à face. Comme M. Guzmán avait déjà parlé à Kate del Castillo de ses intentions, elle s’est appuyée sur Sean Penn, le célèbre acteur et producteur hollywoodien pour cette aventure.

Kate et Sean ont assisté au rendez-vous et ont été transférés à l’endroit où ils rencontreraient ce personnage légendaire. Ils ont dîné avec lui et d’autres personnes, puis est venu l’un des moments où Kate a le plus craint de sa vie, celui où M. Guzmán l’a approchée et l’a invitée à le rejoindre.

L’homme d’affaires a emmené le célèbre dans sa chambre en étant courtois et respectueux à tout moment, ce qui a vraiment surpris le protagoniste de Reine du Sud; Il lui avait traversé l’esprit qu’il pouvait la faire sienne puis disparaître avec une grande facilité mais ce n’était pas le cas.

La femme intelligente a proposé que le produit du film aille à ceux qui ont été orphelins ou veuves en raison de leurs affaires et il a accepté, notant que c’est pourquoi il l’avait approchée. Heureusement pour l’ex de Luis García, M. Guzmán l’a laissée seule dans la pièce pour se reposer et a quitté les lieux.