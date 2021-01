T

La pandémie de Covid-19 pose un risque «critique» pour le système de justice pénale avec les tribunaux tendus au point de rupture par des retards chroniques, ont averti des inspecteurs de haut niveau.

Un rapport des inspecteurs en chef de la police, des prisons, de la probation et du Crown Prosecution Service a appelé à une action «urgente et significative» de la part du gouvernement pour s’attaquer à l’arriéré croissant d’affaires.

Ils ont mis en garde contre les effets d’entraînement à travers le système de justice pénale, les victimes et les témoins se retirant des poursuites et les accusés de plus en plus frustrés en prison en attendant un procès.

L’arriéré des affaires devant les tribunaux de la Couronne avait atteint plus de 53 000 avant Noël et devrait continuer de croître, car la capacité des tribunaux est actuellement limitée par la pandémie.

Les arriérés dans les tribunaux de première instance avaient commencé à diminuer vers la fin de l’année dernière, mais les charges de travail sont maintenant réduites en raison des craintes concernant la nouvelle souche Covid-19 et les tribunaux surpeuplés.

Le rapport des inspecteurs concluait: «Ces arriérés judiciaires sans précédent et très graves constituent le plus grand risque pour la justice pénale et… les effets d’entraînement sur toutes les agences sont profonds.

«Les agences – et les personnes engagées qui y travaillent – feront tout ce qu’elles peuvent pour y faire face, mais nous craignons sérieusement que ce soit à un coût personnel et organisationnel élevé.

«Le problème est un problème touchant l’ensemble du système, pas seulement un problème judiciaire. Il est de la responsabilité du gouvernement de réagir à l’ensemble du système. »

Les inspecteurs, qui doivent témoigner aux députés plus tard dans la journée, ont déclaré que le système «faisait déjà face à des défaillances importantes» qui ont été exacerbées par la pandémie, identifiant des années de sous-financement comme un facteur clé.

Ils ont averti que les prisons pourraient être déstabilisées par la croissance de la proportion de prisonniers en détention provisoire en attente de jugement, tandis que la police a vu des victimes et des témoins perdre confiance dans le système.

«Il est urgent de prendre des mesures urgentes et importantes pour réduire et éliminer ce qui était déjà un arriéré chronique dans les affaires et pour s’assurer que les tribunaux sont sûrs et sûrs pour tous ceux qui y assistent et y travaillent. Sans cela, les implications pour les victimes, les témoins, les accusés et les prisonniers sont graves.

«Nous avons chacun, en tant qu’inspecteurs en chef indépendants, commenté dans le passé les risques de sous-ressources chroniques et systémiques dans le système de justice pénale. En tant que groupe d’inspecteurs en chef, nous considérons désormais que Covid-19 a rendu ces risques critiques. »

Diana Fawcett, directrice générale de Victim Support, a déclaré que le rapport était «accablant» et mettait en lumière un système en crise.

«Cela pourrait prendre des années pour que le système se rétablisse, et nous sommes extrêmement préoccupés par le fait que des milliers de victimes passeront à travers les lacunes», a-t-elle déclaré. «Le gouvernement doit prendre des mesures drastiques pour remédier à l’arriéré des affaires et aux graves conséquences des retards des tribunaux.»

Le gouvernement s’est engagé à consacrer 337 millions de livres sterling à des dépenses supplémentaires au sein du système judiciaire cette année, 153 millions de livres sterling promis pour l’amélioration des bâtiments des tribunaux et 110 millions de livres sterling pour les mesures d’urgence pendant la pandémie.

En réponse au rapport, le gouvernement a déclaré que les inspecteurs «reconnaissent à juste titre le travail rapide et sans précédent qui a permis au système judiciaire de continuer à faire face à la pandémie».

Il a ajouté que ses efforts jusqu’à présent ont contribué à «prioriser les cas urgents pour protéger le public contre les criminels dangereux».