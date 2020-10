Exclusif

– Après le match, Anthony Davis a rendu hommage à Kobe Bryant en disant: “Depuis la tragédie, tout ce que nous voulions faire, c’est le faire pour lui, et nous ne l’avons pas laissé tomber.”

Anthony Davis dit qu’ils l’ont fait pour Kobe💛💜 pic.twitter.com/GvA1D0hdS2 – NBA Retweet (@RTNBA) 12 octobre 2020 @RTNBA

AD a poursuivi: “Je sais qu’il nous méprise, fier de nous, Vanessa est fière de nous … cela signifie beaucoup pour nous.”

– Davis a dit que c’était un “moment difficile” – mais a terminé avec ceci, “Il était un grand frère pour nous tous. Nous l’avons fait pour lui.”

La pandémie COVID n’empêchera pas les Lakers de célébrer leur championnat NBA – mais cela retardera un peu le défilé officiel de la victoire.

Les Lakers ont dominé le Miami Heat lors du sixième match de la finale de la NBA dimanche 106 à 93 – clôturant la série 4 à 2. James Lebron, Anthony Davis et l’entreprise simplifiée Jimmy Butlerescouade.

Alors, parlons fête !!!

Sports TMZ a appris … Les responsables du comté et de la ville de LA ont travaillé avec les honchos de l’équipe pour trouver un moyen sûr pour l’équipe et leurs légions de fans de célébrer la victoire à la suite de leur 17e titre de franchise.

On nous dit que plusieurs idées ont été lancées – y compris une célébration «en voiture», où un nombre limité de véhicules serait autorisé à s’arrêter à un endroit pour encourager les champions.

Mais, en fin de compte, une «fête de la voiture» ne semblait pas être la bonne façon de célébrer inclusivement une réalisation de cette ampleur – elle a donc été abandonnée.

Maintenant, on nous dit que toutes les personnes impliquées sont déterminées à lancer un défilé de victoire massif – comme au bon vieux temps – mais pas avant que les responsables du comté et de la ville donnent le feu vert.

On nous dit que toutes les personnes impliquées espèrent qu’un défilé de la victoire des Lakers dans les rues de Los Angeles puisse rassembler la ville de manière importante – en particulier avec tout ce que Los Angelinos a enduré au cours de la dernière année … Arrêts COVID à la mort de Kobe Bryant et plus.

De toute évidence, aucune date précise n’est ciblée pour le moment – tout dépend de la façon dont la pandémie se déroule.

Dans l’intervalle, les célébrations ont déjà commencé à l’intérieur de la NBA Bubble à Orlando – où les joueurs ont été autorisés à faire venir un nombre limité de membres de leur famille.

Étant donné que tout le monde dans la bulle a été testé avant l’entrée – et régulièrement testé une fois à l’intérieur – il n’y a vraiment pas de souci à organiser une fête de la victoire massive sur la propriété de Disney World … à partir de maintenant !!

Alors, restez patient LA – et restez en sécurité – car plus tôt nous surmonterons la pandémie, plus tôt nous pourrons avoir notre défilé !!!