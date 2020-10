La légende de Chelsea Didier Drogba a été choisie pour recevoir le prix du président de l’UEFA 2020 après avoir été saluée comme un “pionnier” par Aleksander Ceferin.

Le joueur de 42 ans a connu une carrière remplie de trophées, jouant un rôle central alors que Chelsea a soulevé la Ligue des champions et remporté quatre titres de Premier League et de FA Cup pendant son séjour à Stamford Bridge.

Drogba a échoué dans sa candidature à la présidence ivoirienne, mais l’ancien attaquant vise désormais à entrer dans l’administration du football après avoir créé une fondation caritative florissante.

“Didier est un héros pour des millions de fans de football pour ses réalisations tout au long de sa brillante carrière de joueur”, a déclaré le président de l’UEFA Ceferin.

“C’est un leader – un pionnier. Je me souviendrai de lui comme d’un joueur pour son talent, sa force et son intelligence, mais surtout pour son appétit insatiable de réussir – un trait tout aussi présent dans son désir d’aider les autres en dehors du terrain. de jeu.

(.)

“L’UEFA Champions League est devenue la plus grande compétition interclubs du monde, en partie grâce à la capacité de nos clubs à attirer les meilleurs joueurs du monde entier.

“Nous avons eu la chance de voir des joueurs comme George Weah, Samuel Eto’o et Didier Drogba jouer au plus haut niveau. Ils ont à leur tour ouvert la voie aux footballeurs africains et ont inspiré toute une nouvelle génération à regarder. suivre leurs traces. “

Drogba – qui a marqué 164 buts en 381 matchs à Chelsea – recevra son prix lors du tirage au sort de la Ligue des champions jeudi soir à Genève.

“Avoir remporté une Ligue des champions, avoir joué et marqué pour mon pays lors d’une Coupe du monde – ce sont des choses dont je n’aurais pu rêver que quand j’étais enfant”, a déclaré Drogba.

«Il y a tellement d’enfants dans le monde en développement qui ont le potentiel de devenir non seulement footballeurs, mais aussi médecins, enseignants et ingénieurs.

“C’est pourquoi il est si important d’aider et de soutenir nos jeunes pour les laisser réaliser leurs rêves et leurs aspirations.”

Dernières actualités de Chelsea

Équilibrant son travail caritatif avec ses études pour le programme MIP (Executive Master for International Players) de l’UEFA, Drogba a poursuivi: «Je me demandais: ‘Comment puis-je continuer à avoir le même impact sans jouer, sans utiliser mon physique, mes jambes et mon cœur? ‘

“La meilleure façon était d’utiliser mon cerveau et de réfléchir à la façon de rester dans le football et de passer à l’administration.

“C’est pourquoi je suis ici – pour obtenir tous les outils et les compétences nécessaires pour m’améliorer non seulement en tant que personne, mais en tant qu’homme ambitieux qui veut contribuer au développement du football.”

Reportage supplémentaire de l’Association de la presse.

En savoir plus: | Didier Drogba | Prix ​​du président de l’UEFA 2020