Whitey Ford – largement considéré comme le plus grand lanceur des Yankees de tous les temps – est décédé à 91 ans, confirme l’équipe.

Les détails entourant sa mort ne sont pas clairs à ce stade.

Les Yankees ont publié un communiqué disant que l’équipe était “incroyablement attristée d’apprendre le décès du Hall of Famer Whitey Ford”.

“Whitey a passé toute sa carrière de 16 ans en tant que Yankee. Champion 6x WS et 10x All-Star, le président du conseil a été l’un des meilleurs gauchers à avoir jamais joué le jeu. Il nous manquera beaucoup.”

Ford a fait ses débuts à la MLB en 1950 – mais a pris du temps loin du jeu pour servir dans l’armée américaine pendant la guerre de Corée de 1951 à 1952.

Il est retourné aux Yankees en 1953 et a joué jusqu’en 1967 – accumulant un record de carrière de 236-106 avec une ERA de 2,75 et 1 956 retraits au bâton. Irréel.

Ford – qui est né et a grandi à New York – a été intronisé au Baseball Hall of Fame en 1974, avec son coéquipier. Manteau de Mickey.

Les Yankees ont retiré le maillot n ° 16 de Ford la même année.

Ford laisse dans le deuil sa femme Joan (ils se sont mariés en 1951) et leurs deux enfants Eddie et Sally Ann. Ils ont eu un troisième enfant, Tommy, décédé en 1999.

La semaine dernière, une autre légende du pitch de la MLB Bob Gibson décédé à l’âge de 84 ans. Gibson est également un Hall of Famer et considéré comme l’un des plus grands lanceurs de tous les temps.

DÉCHIRURE.