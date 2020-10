L’ancienne star des Chicago Bulls, Michael Jordan, a ouvert une clinique médicale familiale dans sa ville natale de Charlotte, en Caroline du Nord, en octobre 2019. Il s’agrandit maintenant avec un deuxième emplacement. La légende de la NBA vient d’ouvrir une autre clinique médicale familiale Novant Health Michael Jordan pour fournir des soins médicaux aux personnes non assurées ou sous-assurées.

Selon un communiqué de presse, le don précédent de 7 millions de dollars de Jordan a rendu les deux sites possibles. Le premier site a eu une première année chargée avec 3 350 patients, dont plus de 450 enfants. De plus, 700 des patients ont reçu l’aide du travailleur social à plein temps de la clinique. Près de 80% de ces patients ont reçu des recommandations pour des soins de santé comportementaux supplémentaires. Bien que le COVID-19 ait forcé la clinique à ajuster son approche des soins aux patients.

À notre avis, il n’y a pas de meilleure équipe. Merci Michael pour votre partenariat pour apporter des soins à ceux qui en ont besoin. En savoir plus sur nos cliniques médicales familiales Novant Health Michael Jordan ici: https://t.co/97jXa3p8Hu pic.twitter.com/Ma4pAT9FmL – Novant Health (@NovantHealth) 19 octobre 2020

En avril, la clinique d’origine est devenue un centre d’évaluation respiratoire. Les membres de la communauté pourraient se rendre sur le site de Freedom Drive pour un dépistage, des tests, un traitement et une éducation accessibles aux coronavirus. La clinique et une unité de santé mobile ont tenu 12 584 rendez-vous et effectué près de 14 000 tests COVID-19.

“Lorsque nous nous sommes réunis pour marquer l’ouverture de la première clinique l’automne dernier, personne n’aurait pu prédire que nous serions confrontés à une pandémie mondiale à peine cinq mois plus tard”, a déclaré Jordan. «Je suis tellement fier de l’impact positif que notre clinique a eu sur la communauté jusqu’à présent, en particulier pendant le COVID-19. Notre deuxième clinique fournira des services essentiels pour améliorer la santé et la vie de plus de Charlottiens, ce qui est si important pour moi et à Novant Health. “

La nouvelle clinique médicale familiale Michael Jordan de Novant Health comprendra 12 salles d’examen, une salle de radiographie et un espace de physiothérapie. À l’instar du premier emplacement, la clinique mettra également en place un travailleur social clinique à temps plein sur place pour aider à remédier aux «préjudices sociaux» de la santé. Maintenant, le personnel s’efforcera de fournir le même niveau de soins aux résidents de Charlotte maintenant et à l’avenir.

«Nous sommes ravis que la communauté North End de Charlotte ait accès aux mêmes soins complets qui transforment des vies à la clinique médicale familiale Novant Health Michael Jordan à West Charlotte», a déclaré Carl Armato, PDG et président de Novant Health, dans une presse. Libération. «L’impact de la première clinique a été mesurable et si le COVID-19 nous a appris quelque chose, c’est l’importance d’avoir des soins accessibles, sûrs et de qualité dans les communautés qui en ont le plus besoin. L’engagement de Michael Jordan à améliorer la santé de nos communautés, et la société, est profondément enracinée. Nous sommes très reconnaissants d’être son partenaire pour apporter des soins et des ressources à ceux qui autrement seraient sans. “