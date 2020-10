Exclusif

– Une autre triste tournure … nous avons parlé avec le représentant de Cappie, Chuck Walton, qui nous dit que Cappie a de nouveau disparu après avoir été libérée de sa garde à vue.

On nous dit que Walton et d’autres personnes proches de Cappie pensent qu’elle est partie quelque part dans le centre-ville de Los Angeles et qu’ils s’inquiètent pour son bien-être.

Walton dit qu’ils travaillent avec la police pour essayer de localiser Cappie dès que possible.

Légende WNBA Cappie Pondexter a été arrêté à Los Angeles et n’est PAS porté disparu … Sports TMZ a appris.

Le LAPD nous dit que l’homme de 37 ans a été placé en garde à vue mardi et mis en accusation pour un délit de batterie.

On nous dit que Pondexter a refusé de s’identifier aux flics, alors elle a été réservée comme “Jane Doe” … et a été détenue en prison jusqu’à ce qu’elle soit libérée plus tôt jeudi.

Maintenant, plusieurs responsables de l’application de la loi nous disent que la femme a été identifiée comme étant Pondexter.

Les détails de l’incident présumé ne sont pas clairs … nous y travaillons.

On pensait que Pondexter – une double championne de la WNBA – avait disparu … après que ses proches ont déclaré qu’elle n’avait pas été entendue depuis lundi.

En fait, la WNBPA a publié une déclaration jeudi disant: “Nous partageons cela par inquiétude pour notre collègue sœur de la WNBPA, Cappie Pondexter.”

“Si vous avez des informations, veuillez contacter les autorités. S’il vous plaît, aidez-nous à faire passer le mot et à garantir sa sécurité.”

Cappie est une légende du cerceau … et a joué pour le Phoenix Mercury, le New York Liberty, le Chicago Sky, LA Sparks, l’Indiana Fever et plusieurs équipes internationales.

Publié à l’origine – 12h30 PT