L’élection présidentielle est dans des semaines et de nombreuses personnalités publiques expriment leur soutien et leurs critiques à l’égard des candidats respectifs. L’ancien interprète de la WWE Mick Foley fait partie de ce groupe et a récemment montré son mécontentement avec le président Donald Trump. Il a accusé Trump d’être raciste en prononçant mal le nom de Kamala Harris.

<< Chaque fois que le Président a intentionnellement mal prononcé [Kamala Harris]Le nom de ce dernier me semble être un acte de racisme pas si subtil. Un acte petit et mesquin d'un homme petit et mesquin. [Presidential Town Hall]"Foley a tweeté pendant la NBC Town Hall. Plusieurs personnes ont répondu à Foley avec une variété de réactions. Certains étaient d'accord avec lui et ont dit que le président était raciste. D'autres n'étaient pas d'accord et ont dit que les médias prononçaient constamment mal le nom de Harris.

“Pour ceux qui ne sont pas d’accord avec ça [real Donald Trump] mal prononcé continuellement [Kamala Harris]Son nom est de nature raciste, dites-moi ce que c’est. L’ignorance est-elle vraiment sur la table lorsque vous êtes président des États-Unis. Ou est-ce peut-être un simple cas de douchebaggery? “Foley a tweeté plus tard après avoir lu de nombreuses réponses. Une fois de plus, les utilisateurs ont commencé à se disputer sur l’intention du président.

La mairie avec Trump a eu lieu le même soir que celle avec Joe Biden. NBC a été critiquée pour avoir diffusé son événement en même temps, mais de nombreux téléspectateurs ont simplement indiqué qu’ils favoriseraient un candidat par rapport à l’autre. Plus précisément, Harris a précisé à Rachel Maddow de MSNBC qu’elle serait à l’écoute de la mairie de Biden sur ABC.

“Je me suis beaucoup amusé hier soir avec ça. C’était une belle soirée”, aurait déclaré le président à propos de sa mairie lors d’une étape de campagne en Floride. “J’ai passé une bonne soirée agréable car quelqu’un était devenu complètement fou hier soir. Je comprends que ça a très bien fonctionné hier soir – c’est comme ça que le mot est je suppose. Une autre soirée au paradis, je l’appelle.”

Les deux mairies étant terminées, Trump et Biden se réuniront de nouveau pour un autre débat présidentiel. Ils ont un événement programmé à Nashville, Tennessee jeudi. Le débat aura lieu à l’Université de Belmont – à partir de 20 h 00 (heure de Paris) et mettra en vedette une présence policière considérable. Selon le département de police de Metro Nashville, 700 agents seront sur place pour aider de diverses manières. Certains participeront au débat et aux cortèges automobiles tandis que d’autres aideront à sécuriser le campus universitaire.