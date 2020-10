Bobby Bowden, un ancien entraîneur de football de l’État de Floride qui est membre du Temple de la renommée du football universitaire, a été testé positif au COVID-19, selon le démocrate de Tallahassee. Le double champion national entraîneur a déclaré qu’il avait été diagnostiqué avec le virus le lendemain de sa sortie d’un hôpital local le week-end dernier, où il était soigné pour une infection à la jambe. Bowden, qui aura 91 ans le mois prochain, a déclaré au démocrate qu’il se sentait bien et ne ressentait aucun symptôme.

“Je ne me sens pas mal, encore”, a déclaré Bowden. “Je suppose que je peux passer le reste de la semaine. Je dois juste garder un œil sur (les symptômes).” Bowden a également déclaré qu’il était la seule personne de son ménage à avoir été testée positive pour le coronavirus et est actuellement mise en quarantaine. L’épouse de Bowden, Ann, sa fille Robin et son petit-fils Hunter restent à la maison. Il sera retesté lundi.

Bowden a commencé sa carrière d’entraîneur en 1954 chez Howard (maintenant appelé Samford) en tant qu’entraîneur adjoint. Il est devenu l’entraîneur-chef du South Georgia State College en 1956 et y a passé trois saisons avant de redevenir entraîneur adjoint à Howard, dans l’État de Floride et en Virginie occidentale. Bowden a été nommé entraîneur-chef de la Virginie-Occidentale en 1970 et a remporté 42 matchs en six saisons. Il a ensuite été embauché comme entraîneur-chef de l’État de Floride en 1976 et a fait du programme une puissance nationale. Lors de la deuxième saison de Bowden en tant qu’entraîneur-chef des Seminoles, il a mené l’équipe à une fiche de 10-2 et à une victoire au Tangerine Bowl. L’équipe a continué à avoir des saisons consécutives de 10 victoires en 1979 et 1980 et a joué dans l’Orange Bowl les deux saisons.

En 1993, Bowden est entré dans l’histoire en conduisant les Seminoles à leur premier titre national. Il a réussi à remporter son deuxième titre national en 1999 après que l’équipe ait affiché un dossier de 12-0, y compris une victoire au Sugar Bowl. Bowden a été l’entraîneur-chef de l’état de Floride jusqu’à la fin de la saison 2009. Au cours de ses 30 ans et plus à la FSU, Bowden a affiché un record de 304-97-4. Les fils de Bowden sont également entraîneurs. Tommy Bowden était l’entraîneur-chef de Clemson tandis que Terry Bowden était l’entraîneur-chef et Auburn et a été nommé entraîneur de l’année en 1993. Jeff Bowden était un coordonnateur offensif à Florida State.