La légende du basket KC Jones est décédée cette semaine à l’âge de 88 ans. Les Boston Celtics ont annoncé la nouvelle mais n’ont pas révélé de cause de décès. Jones est l’un des très rares joueurs et entraîneurs de l’histoire du basketball à avoir remporté la Triple Couronne – remportant un championnat NCAA, un championnat NBA et une médaille d’or olympique.

“KC Jones était parmi les champions les plus décorés de l’histoire de notre jeu”, a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver, dans un communiqué. “Sa défense implacable en tant que joueur, un équilibre remarquable en tant qu’entraîneur l’a rendu essentiel pour 12 équipes de championnat de la NBA, dont 11 avec les Boston Celtics. De la victoire de deux titres NCAA à la médaille d’or olympique en passant par l’aide aux Celtics remportant huit finales consécutives de la NBA lors de son Carrière au Temple de la renommée, les réalisations extraordinaires et l’impact de KC resteront longtemps dans les mémoires. Nos pensées vont aux proches de KC et à l’ensemble de l’organisation Celtics. “

Après un passage de deux ans dans l’armée, Jones a débuté sa carrière de joueur avec les Celtics de Boston en 1958. Il est resté avec l’équipe pendant neuf saisons et a remporté huit titres NBA. Jones a choisi de s’éloigner du basketball professionnel après la finale de la division Est de 1967, que les Celtics ont perdue face aux 76ers. L’équipe a répondu à sa retraite en accrochant son maillot n ° 25 dans les chevrons.

Jones n’avait pas fini avec la NBA malgré la fin de sa carrière de joueur. Il est devenu l’entraîneur-chef des Celtics en 1983, entamant un passage au cours duquel il a emmené l’équipe à la finale de la NBA quatre fois en cinq saisons. L’équipe a remporté le championnat en 1984 après avoir battu le rival des Los Angeles Lakers.

Les Celtics sont revenus à la gloire pendant la saison 1985-86, remportant le championnat et se faisant un nom comme “sans doute le meilleur de l’histoire de la NBA”. Sous la direction de Jones, les Celtics ont affiché une fiche de 40-1 à domicile et un total de 67-15. L’équipe est revenue à la finale de la NBA et a affronté les Houston Rockets. Les Celtics ont remporté le championnat en six matchs, le 16e de l’histoire de la franchise.

Jones a pris sa retraite à la fin de la saison 1987-88 et a couronné une carrière mémorable. Il s’est éloigné du sport avec 11 bagues de championnat et une médaille d’or olympique. Jones a ensuite été intronisé au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame en 1989, ajoutant à son curriculum vitae légendaire. Il a également bénéficié d’un bref passage d’entraîneur avec les SuperSonics de Seattle, commençant en 1989 et se terminant à mi-chemin de la campagne 1991-92.