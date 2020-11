UNE

A un moment donné, l’avenir devient le présent et les choses qui semblaient lointaines et fantastiques deviennent la nouvelle normalité. C’est là que la Grande-Bretagne essaie d’arriver avec les véhicules électriques.

Pour aider à pousser les Britanniques vers leur avenir électrique, Boris Johnson est sur le point de se fixer un objectif de 2030 pour mettre fin à la vente de véhicules à essence et diesel. Le gouvernement aurait également interdit la vente de véhicules hybrides, bien que d’ici la dernière date limite de 2035.

Ce sont des évolutions bienvenues, mais ce ne sont que des demi-mesures. D’une part, l’interdiction de la vente de moteurs à combustion interne ne s’applique qu’aux ventes de voitures neuves. En conséquence, il est fort probable que si les problèmes liés à l’infrastructure des véhicules électriques ne sont pas résolus, de nombreux Britanniques, en particulier ceux à faible revenu, passeront simplement à l’achat de moteurs d’occasion. En d’autres termes, le vrai problème est que l’adoption généralisée des véhicules électriques ne dépend pas de la vente généralisée de véhicules électriques; cela dépend de la diffusion généralisée des infrastructures de recharge des véhicules électriques. Les gens ne passeront pas aux véhicules électriques sans savoir que l’infrastructure est en place pour les soutenir.

Heureusement, la Grande-Bretagne est bien placée pour diriger le développement et le déploiement de véhicules électriques et de bornes de recharge. Correctement soutenue, l’industrie deviendra une composante essentielle de la reprise verte du Royaume-Uni et un élément clé pour la Grande-Bretagne mondiale. Plus important encore, ce soutien permettrait de créer une foule de bons emplois dans tout le pays.

Mais nous devons agir rapidement. L’industrie de la mobilité électrique est actuellement dominée par de grandes entreprises d’Europe, des États-Unis et de Chine et ces entreprises fournissent une grande partie de l’infrastructure déployée ici au Royaume-Uni. La dynamique actuelle signifie qu’une énorme quantité d’investissements dans les véhicules électriques quitte maintenant notre pays. Non pas que ce soit un combat loyal, remarquez; ces grandes bêtes internationales bénéficient d’un solide soutien de leurs gouvernements d’origine.

Malgré cette concurrence féroce de l’étranger, le Royaume-Uni. a extrêmement bien réussi à développer des start-ups innovantes dans ce que l’on appelle la mobilité électrique et est désormais reconnue comme leader mondial en tant que pôle d’innovation pour ce secteur. Ce succès est dû, en grande partie, au travail d’organisations comme Innovate UK, l’Office for Low Emission Vehicles et nos universités de recherche de renommée mondiale. La tâche consiste maintenant à transformer ces start-ups en entreprises beaucoup plus grandes, dont certaines pourraient même devenir des “ licornes ”.

Avec tout l’argent du gouvernement volant en réponse au coronavirus, il serait facile d’ajouter simplement un autre bol de mendicité à la file d’attente. Heureusement, il existe d’autres moyens par lesquels le gouvernement peut aider à faire passer le ballon à ceux d’entre nous qui peuvent courir avec.

Un bon point de départ serait de donner la priorité aux nombreuses entreprises britanniques de premier plan dans le secteur de la mobilité électronique lors de la passation de marchés pour les infrastructures gouvernementales. L’un des goulots d’étranglement pour l’adoption des véhicules électriques est le manque de fourniture de recharge pratique. La plupart des gens veulent recharger à la maison ou au travail, là où cela leur convient. Alors pourquoi ne pas aller plus loin en rendant obligatoire une infrastructure de recharge de véhicules électriques pour toutes les nouvelles constructions? Et pourquoi s’arrêter au logement résidentiel? Faisons également construire des hôpitaux, des écoles et d’autres bâtiments gouvernementaux selon des spécifications écologiques.

Pendant que nous y sommes, appeler les tactiques d’achat à court terme de certains des plus grands acteurs internationaux et sélectionner des organisations qui soutiennent la fabrication au Royaume-Uni serait mon appel. Donner la priorité à cette infrastructure qui est également durable donnerait à l’industrie britannique une base solide sur laquelle elle pourrait faire la promotion et finalement dominer le marché, tant au pays qu’à l’étranger. Cela aiderait également la Grande-Bretagne à respecter ses engagements climatiques dans le cadre de l’Accord de Paris de l’ONU et à atteindre les objectifs du nouveau groupe de travail sur les emplois verts, qui vise à soutenir la création de deux millions d’emplois verts à travers le pays.

Alors oui, faire passer le retrait progressif des véhicules à essence de 2035 à 2030 aidera à concentrer l’attention au Royaume-Uni, mais il doit être associé à une plus grande préférence et à un plus grand soutien pour les start-ups et les entreprises britanniques. C’est ainsi que nous construirons la nouvelle normalité.

Martin Offiah est ambassadeur de Connected Curb – www.connectedkerb.com – et membre du Rugby League Hall of Fame.