urrey a annoncé que le légendaire rapide sud-africain Morne Morkel ne reviendrait pas dans le comté en 2021 en raison de complications liées aux voyages à l’ère de Covid-19.

Morkel a rejoint Surrey en tant que joueur de Kolpak en 2018 lorsqu’il a levé le rideau sur une carrière internationale de 12 ans qui lui a permis de remporter 309 guichets d’essai.

Il a immédiatement aidé Surrey à remporter son premier titre de champion du comté en 16 ans, remportant 59 guichets à 14 ans et remportant les points gagnants lors de la victoire de scellement du titre à Worcester. Il a pris 44 guichets de première classe l’été suivant, mais a été limité à un seul match par des problèmes de voyage et des blessures de Covid en 2020.

La fin de cette année et le départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne devaient mettre fin à l’Accord de Contonou et à la décision Kolpak, qui permettaient à Morkel et à de nombreux autres Sud-Africains de jouer au cricket de comté en tant que joueurs étrangers. Au lieu de cela, lui et son compatriote Hashim Amla allaient rester à Surrey en tant que joueurs étrangers.

Morkel a cependant décidé de partir un an plus tôt. L’homme de 36 ans vit à Sydney avec sa femme, le présentateur de télévision Roz Kelly, et leurs deux enfants, et voyager alors qu’il y a des complications avec la quarantaine autour de la pandémie a accéléré ses décisions de quitter Surrey.

Morkel a déclaré: «Lorsque j’ai rejoint les Brown Caps en 2018, après avoir pris ma retraite du cricket international, j’ai été immédiatement époustouflé par le professionnalisme et la riche histoire du club.

«Gagner le championnat du comté lors de ma première année à Surrey et absorber l’énergie de nos supporters et de nos membres – qui sont le cœur du club – est quelque chose que je chérirai pour le reste de ma vie.

«Malheureusement, le moment est venu de passer à un nouveau chapitre. La pandémie du COVID-19 et les exigences de quarantaine qui en découlent ont rendu les voyages difficiles et il n’est plus possible de passer beaucoup de temps loin de chez moi et de ma famille.

«À Alec [Stewart, Surrey’s Director of Cricket] et l’équipe – merci pour l’accueil chaleureux et l’inspiration constante. Aux stars dans les coulisses – les entraîneurs, l’équipe médicale, le personnel au sol et administratif – nous ne sommes rien sans vous et apprécions tout ce que vous faites.

«Surrey restera à jamais dans mon cœur et je souhaite à l’équipe le meilleur pour la saison à venir et au-delà. Je vais regarder et soutenir de loin. »

Stewart a rendu hommage à Morkel mais a déclaré que Surrey ne se précipiterait pas pour le remplacer dans un marché aussi incertain.

«Au nom de tous les membres du club, j’aimerais remercier Morne pour ses trois années de service au sein du CCC de Surrey, a déclaré Stewart.

«Il a été exceptionnel pour nous à tous points de vue, livrant sur le terrain dès son tout premier match et jouant un rôle énorme dans le vestiaire.

«Bien que chacun regrette sa présence et ses contributions, la famille doit passer en premier et avec l’incertitude entourant la pandémie et les restrictions de voyage, nous comprenons et respectons pleinement la décision de Morne.

«Trouver un remplaçant approprié pour Morne ne sera pas facile et par conséquent, nous ne prendrons pas de décision sur une nouvelle signature tant que le calendrier international et la disponibilité des joueurs ne seront pas plus clairs pendant notre saison. Nous ne signerons que quelqu’un qui, selon nous, ajoutera à la qualité de notre équipe. »