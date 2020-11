UNE

La bataille pour garder les écoles britanniques ouvertes pendant le verrouillage a éclaté aujourd’hui alors qu’un syndicat enseignant de gauche a lancé une application conçue pour aider les enseignants à organiser des grèves et à fermer des salles de classe.

L ‘«application d’escalade» créée par le syndicat national de l’éducation intransigeante donne au personnel enseignant un guide étape par étape pour défier les directeurs d’école qui essaient de maintenir les leçons à travers la pandémie.

Il a été condamné par le président du comité restreint de l’éducation, Robert Halfon, qui a déclaré que la fermeture des écoles «nuirait aux chances des enfants dans la vie».

Les ministres ont également insisté sur le fait qu’il y avait un «devoir moral» de garder les écoles ouvertes et le Premier ministre a déclaré que sa «priorité» était de maintenir les jeunes dans l’éducation.

Les patrons du NEU ont fait valoir que les écoles sont «un moteur de transmission de virus» et que plus de 150 000 enseignants et membres du personnel de soutien souhaitent la fermeture des écoles pour tous les élèves, à l’exception des enfants des travailleurs clés et des plus vulnérables.

en relation

Cependant, le député conservateur, M. Halfon, a déclaré que le dernier verrouillage avait été un «désastre» pour des millions d’enfants qui étaient en congé jusqu’à six mois, vacances comprises.

Il a déclaré au Standard: «Je souhaite que le NEU fournisse une application qui montre comment maintenir nos enfants à apprendre et arrêter une épidémie de pauvreté éducative, ce qui pourrait nuire à jamais aux chances des enfants.

«Les NEU semblent plus préoccupés par la fermeture d’écoles que par la poursuite de l’apprentissage des enfants. C’est merveilleux qu’un si grand nombre de directeurs, d’enseignants et de personnel de soutien aient ignoré le syndicat et mettent tout en œuvre pour que les élèves poursuivent leurs études.

Il a ajouté: «Presque toutes les études montrent qu’il est sécuritaire d’ouvrir des écoles.»

Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a appelé à la fermeture d’écoles, affirmant que sans eux, de grandes parties du Nord-Ouest seraient replongées dans les restrictions strictes de niveau 3.

Cependant, le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer s’est mis en désaccord avec le NEU et le maire travailliste en insistant pour que les écoles restent ouvertes.

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a déclaré au Standard: «Nous devons donner la priorité aux intérêts de nos enfants et de nos jeunes, surtout lorsque les avantages d’être en classe sont si clairs.

en relation

Les derniers chiffres du gouvernement montrent que la fréquentation scolaire a chuté de 89 pour cent à 86 pour cent dans la semaine précédant la pause du semestre d’octobre. Environ 82% des élèves du secondaire étaient en classe le 22 octobre, tandis que la fréquentation des écoles primaires est tombée à 90%.

M. Williamson a souligné que le médecin-chef a déclaré que les écoles étaient les endroits les plus sûrs et les meilleurs pour les enfants – pas seulement pour l’éducation mais pour leur bien-être.

Une lettre des médecins en chef du Royaume-Uni en août a déclaré qu’un manque de scolarité augmente les inégalités, réduit les chances dans la vie des enfants et peut exacerber les problèmes de santé physique et mentale.

Hier, le Standard a rapporté comment les enseignants défiaient les syndicats de maintenir les écoles, alors que la commissaire aux enfants, Anne Longfield, a déclaré que ce serait un «désastre» s’ils devaient fermer lorsque le pays sera de nouveau verrouillé jeudi.

Kevin Courtney, secrétaire général adjoint de la NEU aux côtés de Mary Bousted, a déclaré: «Tant que les écoles et les collèges restent ouverts, ils doivent offrir un environnement de travail et d’apprentissage aussi sûr que possible. Notre nouvelle application permet aux représentants de garder un enregistrement en temps réel des préoccupations et de la progression des efforts pour y faire face. La plupart des problèmes peuvent être résolus au niveau de l’école ou du collège, mais lorsqu’ils ne le sont pas, l’application NEU Escalation permet aux membres de rechercher rapidement une aide extérieure.

Paul Whiteman, secrétaire général du syndicat des chefs d’établissement NAHT, a déclaré qu’il était probable que davantage d’élèves resteront à la maison à la reprise du trimestre et a appelé le gouvernement à supprimer les amendes parentales pour non-fréquentation à la lumière des restrictions nationales.

Il a déclaré: «Maintenant, nous retournons dans le verrouillage plutôt que d’en sortir, comme beaucoup d’entre nous l’avaient espéré à présent, le gouvernement doit absolument retirer les amendes de la table.»

Le ministère de l’Éducation a déclaré que les amendes infligées aux parents qui refusent d’envoyer leurs enfants à l’école ne seront utilisées qu’en «dernier recours».