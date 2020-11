N

il y a quelques années, Jamie Genevieve travaillait au comptoir beauté Estee Lauder à Debenhams à Glasgow.

Avance rapide jusqu’en 2020 et l’influenceuse devenue entrepreneuse a lancé sa première collection de maquillage, VIEVE, qui a reçu un investissement de la société de capital-risque Venrex (le principal investisseur de Charlotte Tilbury).

«Je voulais créer ma propre marque depuis près d’une décennie, mais le nom VIEVE m’est venu il y a un peu plus de deux ans», explique Geneviève, 27 ans, au Standard. «Depuis, nous concevons la marque et les produits à plein temps. Je savais que je voulais commencer par les bases – de beaux essentiels de tous les jours. “

À juste titre, VIEVE a lancé avec The Essential Collection. Il est composé de cinq rouges à lèvres nude mat, cinq crayons à lèvres, trois surligneurs aux teintes dorées (que Geneviève décrit comme «comme mettre des bijoux – ça finit parfaitement le look!»), Et une palette de fards à paupières sérieusement pigmentée.

«Je voulais vraiment créer une marque avec une combinaison de performance, de qualité et de communauté», explique-t-elle, «La Collection Essentielle de VIEVE a été créée à travers mes conversations avec d’autres passionnés de beauté et ce dont ils ont besoin dans leurs trousses de maquillage quotidiennes pour les looks qui prendre cinq minutes ainsi que pour le temps de jeu qui peut prendre deux heures. Des produits classiques faciles à utiliser sur lesquels vous pouvez vraiment compter. »

La co-fondatrice de Cult Beauty, Alexia Inge, est convaincue que la ligne de maquillage de Geneviève est à surveiller. “VIEVE ne doit pas être considéré comme un” autre lancement d’influenceurs “, ce sera un grand candidat dans le monde du maquillage. J’ai énormément de respect et d’admiration pour Jamie, sa créativité traduisible et sa chaleur ont fait d’elle une autorité de confiance au sein de la industrie de la beauté », dit-elle.

Là où va un influenceur beauté, l’hyperbole suivra à coup sûr. Mais la preuve, comme on dit, est dans le pudding, et les produits de Geneviève sont-ils à la hauteur du battage médiatique? Je les ai emmenés faire un essai routier pour le découvrir par moi-même.

VIEVE La palette Essentials

Le monde est à peine en pénurie de fards à paupières, mais, en tant que novice moi-même, je suis toujours intrigué de voir si le dernier lancement peut me convaincre d’adopter les nuances. La palette de 10 couleurs de Geneviève lui a pris le plus de temps à se développer et on comprend pourquoi. Les ombres, qui sont tous des riffs sur des nuances neutres et beiges, sont très pigmentées et ne nécessitent que le moindre balayage sur mes paupières pour fournir un balayage complet de couleur.

Ma particularité de la palette devait être les trois nuances chatoyantes multidimensionnelles qui ont transformé mes yeux en deux boules scintillantes clignotantes et clignotantes. Un pinceau de l’ombre Thea sur mes paupières, une couche de fard à joues et je me sentais prêt à… enfin faire la fête, mais au lieu de cette fête, je me suis installé pour une soirée cinéma maquillée.

Surligneur VIEVE Nova Glow

Maintenant que Strictly est enfin de retour sur le petit écran, il y a enfin une incitation à mettre un peu de claque pour célébrer (juste moi?). Tout ce qu’il a fallu, c’était deux balayages de Nova Glow de Geneviève sur les points hauts du visage et ma peau avait l’air d’un dauphin et d’un verre. Vous voulez briller comme un diamant? Ne cherchez pas plus loin que ces trois joyaux aux teintes dorées.

VIEVE Modern Lip Definer

En quête d’une moue plus pulpeuse et plus d’oreiller? Les crayons à lèvres de Geneviève sont suffisamment crémeux pour convertir même les ennemis les plus obstinés des crayons à lèvres. Certes, en tant que connaisseur moi-même, il y a rarement une doublure pour laquelle mes lèvres ne tombent pas. Pourtant, le spectre de bruns de VIEVE est si facile à mélanger et neutre que je parierais beaucoup d’argent sur leur capacité à gagner même les non-initiés.

Rouge à lèvres VIEVE Modern Matte

Je fais erreur par excès de prudence en ce qui concerne le rouge à lèvres, trouvant souvent leurs consistances trop mates ou sèches pour ma moue déjà assez desséchée. Cependant, je suis ouvert à être convaincu que je devrais faire d’un rouge à lèvres fort l’aliment de base de ma trousse de maquillage et si attendu de grandes choses de Geneviève. J’ai trouvé les nuances de nu trop pâles et fond de teint à mon goût. J’ai été légèrement déçu car la gamme de couleurs était assez limitée et avait pratiquement la même apparence.

Cela étant dit, la texture crémeuse était un gagnant pour moi et si une plus grande variété de teintes était émise, je serais peut-être juste un converti en rouge à lèvres après tout.

