T

La livre sterling a atteint un sommet de près de deux ans par rapport au dollar aujourd’hui dans l’espoir d’un accord commercial imminent entre le Royaume-Uni et l’UE.

La livre sterling s’échangeait à 1,358 $ – un niveau jamais vu depuis le printemps 2018 – avec des projections suggérant qu’elle pourrait être sur la bonne voie pour atteindre 1,39 $ au cours des quatre prochaines semaines. Il était également en hausse de 0,6% sur l’euro, atteignant 1,11 euro à 9h.

La hausse de la livre sterling a atténué les gains sur le FTSE 100 de premier ordre, frappant les poids lourds en devises étrangères, qui ont ouvert 40 points à 6 529,62 à 8 h 17 avant de retomber pour s’établir autour du seuil de 6 500.

en relation

Les banques, les constructeurs d’habitations et les détaillants sensibles au Brexit figuraient parmi les meilleurs gagnants de l’indice, avec Lloyds Banking Group en hausse de 5,4% ou 2,08p à 39,22, NatWest soutenu par les contribuables en hausse de 2,7% ou 3,50 £ à 170,45 £ et Barclays gagnant 3,6% ou £ 5,54 à 157,36 £.

Les constructeurs de maisons Persimmon et Berkeley Group, le détaillant de vêtements Next et le propriétaire de British Airways IAG ont également été parmi les plus grands gagnants.

L’indice FTSE 250 axé sur le marché intérieur, considéré comme un indicateur du sentiment du Brexit, a bondi de 1,74%, en hausse de 347,04 à 20297,76.

L’euro s’est également raffermi de 0,1% à 1,22025 $, ajoutant un gain de 0,2% du jour au lendemain.

Boris Johnson devait comparaître ce matin devant les caméras de Downing Street après un appel téléphonique avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Les derniers points de friction subsisteraient sur les détails concernant les écueils de longue date des droits de pêche et des règles de concurrence.

Fiona Cincotta, de City Index UK, a déclaré: «Les actions qui sont étroitement liées à la santé de l’économie britannique sont celles pour lesquelles nous nous attendons à voir un reflet de cet optimisme. Nous l’avons vu hier alors que les rumeurs se manifestaient avec de solides performances dans les banques nationales, les constructeurs de maisons et les détaillants avec l’idée d’une chaîne d’approvisionnement plus facile. Ce sont les secteurs qui pourraient bien faire aujourd’hui. »

Elle a décrit le sentiment qui balaie la ville comme suit: «Reilef que nous sommes arrivés là-bas. Un grand soulagement que nous ayons, espérons-le, obtenu un accord après quatre ans et demi.

Les marchés britanniques fermeront tôt jeudi et resteront fermés pour Noël et le lendemain de Noël les vendredi et lundi.