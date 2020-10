La LNH repoussera deux grands événements l’année prochaine. Cette semaine, la ligue a annoncé le report de la Classique hivernale Bridgestone NHL 2021 et du week-end des étoiles Honda NHL 2021 en raison de la pandémie COVID-19. La Classique d’hiver était prévue pour le 1er janvier à Target Field à Minneapolis, Minnesota. Les Panthers de la Floride devaient organiser le week-end des étoiles au BB&T Center de Sunrise, en Floride, du 29 au 30 janvier.

“La participation des supporters, à la fois dans les arénas et les stades, ainsi que dans les sites et événements auxiliaires que nous organisons autour de la Classique d’hiver et du week-end All-Star, fait partie intégrante du succès de nos événements phares”, a déclaré le vice-président exécutif principal de la LNH et chef du contenu L’agent Steve Mayer a déclaré dans un communiqué. “En raison de l’incertitude quant au moment où nous pourrons accueillir de nouveau nos fans à nos matchs, nous avons estimé que la décision prudente à ce moment était de reporter ces célébrations à 2022, date à laquelle nos fans devraient pouvoir profiter et célébrer ces événements de tente. en personne, comme ils l’ont toujours été. Nous envisageons également plusieurs événements nouveaux et créatifs qui permettront à nos fans de s’engager avec nos matchs et nos équipes au cours de la saison à venir. “

Les Wild du Minnesota devaient affronter les Blues de St. Louis lors de la Winter Classic. Cet événement a débuté en 2008 et se déroule normalement dans un stade de football ou de baseball en plein air. Plus tôt cette année, la Winter Classic a eu lieu au Cotton Bowl de Dallas au Texas. Les Stars de Dallas ont affronté les Predators de Nashville et ont gagné 4-2 devant plus de 85 000 personnes.

Le report de la Winter Classic et du All-Star Game est également lié au report de la saison 2019-2020 en raison de la pandémie. La saison a été suspendue le 12 mars et est revenue le 1er août dans deux bulles distinctes – la Scotiabank Arena de Toronto et la Rogers Place d’Edmonton. Le Lightning de Tampa Bay a remporté la Coupe Stanley, battant les Stars de Dallas en six matchs.

Le début de la saison 2020-21 de la LNH est prévu pour le 1er janvier et la ligue espère disputer une saison de 82 matchs. “Notre espoir est d’avoir une saison complète, une saison régulière complète et d’avoir des fans dans le bâtiment, mais il y a beaucoup de choses qui doivent se produire, dont beaucoup sinon la plupart sont hors de notre contrôle avant que nous puissions finaliser. nos plans », a déclaré le commissaire de la LNH Gary Bettman lors d’une conférence de presse.