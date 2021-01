Les filles Jenner ont dévalé les pentes pour sonner la nouvelle année – et elles se bousculent dans les Rocheuses du Colorado à l’intérieur de ce qui pourrait aussi bien être un château … ce qui coûte une fortune absolue.

Kylie, Kendall, Kris, Corey et quelques autres copains – plus jeunes Stormi Webster – sont tous en retraite hivernale en ce moment à Aspen … où ils font du snowboard et respirent l’air frais de la montagne, tout en se levant les pieds dans la forteresse d’une maison de location.

Le manoir de 4 étages de plus de 20000 pieds carrés est équipé de 7 chambres, 9 salles de bains, une immense terrasse, un patio, une cheminée, un cinéma maison, une piscine et un spa, une piste de bowling et un garage pour 4 voitures. . C’est aussi une marque flambant neuve … l’endroit vient d’être construit en 2020.

Si vous vous demandez ce que cela pourrait coûter aux Jenners de rester ici … essayez quelque chose comme des dizaines de milliers. Selon Realtor.com, la maison coûte 450 000 $ / mois pour les locataires, et l’équipe y est depuis au moins 3 jours maintenant. BTW, il est également en vente pour 75 millions de dollars.

Kylie et Kendall ont posté des photos de l’intérieur de leurs douces fouilles, et c’est à peu près aussi agréable que son prix l’indique. On dirait que la maison est assez isolée aussi … images extérieures montre que c’est en bordure de montagne, et même à deux pas d’une station balnéaire là aussi.

Bien sûr, toute la zone est enfouie dans la neige pour le moment, ce que les Jenners and co. profitent pleinement de (pour les loisirs et la mode). Cela inclut la petite Stormi, qui s’avère elle-même plutôt snowboardeuse. Kylie a posté une vidéo de son enfant descendant ce qui semble être la colline du lapin … et, voilà, elle se débrouille assez bien !!!

Aucun signe des sœurs Kardashian pour ce voyage non plus, FWIW – parfois le troupeau doit se séparer pour les vacances, semble-t-il.