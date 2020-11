La main de Dieu, Diego Armando Maradona a perdu la vie | AP

Les dix, La main de Dieu, le grand parmi les plus grands, Diego Armando Maradona a cessé d’être une star de ce monde pour devenir la légende pour laquelle il est né. La star du football a perdu la vie à l’âge de 60 ans.

Le grand Diego était chez lui à San Andrés, dans son Argentine natale, en convalescence après avoir subi une opération à la tête. En effet, le footballeur a eu un arrêt cardiorespiratoire et malgré la demande de soutien des unités d’urgence, il a été impossible de faire revivre le buteur.

Le 30 octobre, l’arrivée d’une autre année de la légende avait été célébrée, Diego Armando Maradona Il a atteint 60 ans et a été une source de joie pour ses proches qui ne s’attendaient pas à ce que ce mercredi matin, 25 novembre 2020, soit marqué dans l’histoire comme un triste jour, puisque El Diez partirait pour toujours.

Il a été révélé que Diego Armando Maradona avait enregistré une décompensation pendant le processus de sa convalescence et cela s’est terminé par le dénouement dont personne ne voulait, maintenant le monde est choqué et en deuil.

Maradona a frappé aux portes du ciel et de l’enfer lui-même, Les dix Il a tout vécu, il a tout apprécié, il a tout souffert; il savait ce que c’était que de vivre pleinement sa vie et de briller partout où il allait; vos fans et leurs proches peuvent repartir avec cette satisfaction.

La star argentine était un rêveur, un jeune homme qui a misé sur le football et atteint le sommet, un homme qui a montré que les rêves se réalisent avec détermination et travail. Diego Armando Maradona a fait briller son équipe nationale argentine au maximum, l’a conduite à la gloire, à rivaliser avec les plus grands et à devenir les plus grands.

Maradona a été appelé La Mano de Dios en raison de son but légendaire qu’il a marqué dans le match entre l’Argentine et l’Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde de football 1986; ce glorieux 22 juin 1986, au stade Azteca de Mexico.

L’Argentine a réussi à battre l’équipe nationale d’Angleterre grâce au but que Diego Armando Maradona a marqué de sa main!, Ce que beaucoup qualifient d’injustice et d’irrationnel; tandis que pour d’autres, c’était une véritable œuvre d’art, pour laquelle elle a reçu le nom de La Main de Dieu.

La victoire sur les Anglais était de 2: 1, l’autre but, également marqué par Les dix Cela s’appelait le But du siècle, mais il n’a jamais été aussi célèbre que la légendaire Main de Dieu.

Le nom du but a été adopté de cette manière en raison de la déclaration que Maradona a donnée après le match en précisant que le but était avec la tête, mais un peu avec “la main de Dieu”.

Un peu avec la tête et un peu avec la main de Dieu, a été la déclaration de la star du football argentin.

Diego Armando Maradona était célèbre à la fois pour ses performances sur le terrain et pour ses controverses, les excès faisant partie de la vie de cette légende. Les substances et les femmes faisaient partie de sa gloire et de sa décadence.

le joueur de football il a pris sa retraite du football entre 1994-1997; Mais le football a toujours été sa vie et sa passion, c’est pourquoi il a continué sa carrière près de lui en tant qu’entraîneur talentueux. Diego est devenu entraîneur de son équipe nationale argentine bien-aimée en 2008 et Sinaloa a eu le plaisir de profiter de son talent récemment, en arrivant à la tête de l’équipe des Dorados de Sinaloa.