La répression contre la décision de NBC de diffuser une mairie avec le président Donald Trump jeudi soir au même moment où ABC devrait diffuser une mairie avec le candidat démocrate Joe Biden continue de croître. Juste un jour après que le réseau a confirmé l’événement, qui doit être organisé par Savannah Guthrie d’aujourd’hui, plus de 100 acteurs, réalisateurs, producteurs et showrunners d’Hollywood ont envoyé une pétition aux dirigeants de NBCUniversal et de Comcast pour exprimer leur opposition.

Dans une lettre, publiée par Variety et signée par Ava DuVernay, JJ Abrams, Damon Lindelof, Aaron Sorkin, plusieurs membres de la distribution This Is Us et de nombreux autres et adressée au PDG de Comcast Brian Roberts, au président de NBCUniversal Jeff Shell et à NBCUniversal News Le président du groupe Cesar Conde, les A-listers d’Hollywood ont écrit qu’ils étaient «dévastés» par la décision de NBC. Les signataires ont déclaré que s’ils avaient «toujours pensé à NBCUniversal comme à la fois une formidable maison créative et une marque qui représentait le meilleur du journalisme de divertissement et de diffusion», ce n’est «pas une question partisane», mais «il s’agit plutôt de la santé politique de notre démocratie. “

Une grande partie de la controverse réside dans le fait que Trump, qui avait été testé positif pour le coronavirus, s’était opposé à aller de l’avant avec le deuxième débat présidentiel dans un format virtuel, ce qui aurait assuré la santé et la sécurité des deux candidats à la présidentielle ainsi que le modérateur. En conséquence, la Commission sur les débats présidentiels a choisi d’annuler le débat, peu de temps après, ABC a confirmé qu’elle tiendrait une assemblée publique avec Biden qui serait modérée par le présentateur en chef d’ABC News George Stephanopoulos à partir de 20 heures jeudi soir. NBC, quant à elle, a annoncé que sa mairie avec Trump commencerait également à 20 heures HE, mercredi, ce qui a immédiatement suscité la controverse.

Dans la lettre, les signataires ont poursuivi en déclarant que “en acceptant de diffuser son hôtel de ville comme contre-programmation en face de la mairie du vice-président Biden sur ABC, vous permettez le mauvais comportement du président tout en sapant la Commission du débat présidentiel et en rendant un mauvais service à l’Américain. Publique.” Il a ajouté que les signataires “estiment que ce genre d’indifférence aux normes et règles de notre démocratie est ce qui a amené notre pays dans cet état périlleux” et a appelé NBC à diriger la mairie avant ou après celle de Biden “afin que les électeurs américains peut avoir la possibilité de regarder les deux. “

Dans une déclaration adressant le tollé, Condé a déclaré que NBC ira de l’avant avec la mairie comme prévu, notant que “notre décision est motivée uniquement par l’équité et non par des considérations commerciales.” Soulignant que le réseau a tenu une mairie avec Biden le 5 octobre au cours de cette même plage horaire de 20 heures, Conde a déclaré: “Si nous devions déplacer notre mairie avec le président Trump vers une plage horaire ultérieure, nous violerions notre engagement d’offrir les deux les campagnes accèdent à la même audience et au même forum. ” Condé a conclu ses propos en notant que la mairie “sera disponible à tout moment, gratuitement et à la demande sur YouTube, Peacock et toutes nos plateformes d’information numérique”.