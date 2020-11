C

ity Hall est confronté à des questions sur sa décision d’engager une société d’espionnage privée pour surveiller les manifestations à venir dans la capitale.

Welund, une entreprise qui identifie les «menaces politiques» pour ses clients, fournit actuellement des renseignements à l’unité des opérations du maire de Londres afin qu’elle puisse planifier et s’attaquer aux manifestations qui visent à perturber Londres.

La mairie a défendu Welund, qui a travaillé pour de grandes entreprises de combustibles fossiles dans le passé, et a déclaré qu’il ne lui était pas demandé de recueillir des informations sur un groupe spécifique.

Caroline Pidgeon, membre de l’Assemblée libérale démocrate de Londres, a déclaré: “C’est un contrat qui n’aurait pas dû être attribué sans un concours ouvert et bien plus de débats.”

«De nombreuses informations sont recueillies depuis longtemps par la police sur les activités des militants écologistes.

«Découvrir maintenant que le maire souhaite une forme distincte et supplémentaire de collecte de renseignements soulève toute une série de questions.»

Selon une enquête de Mother Jones en 2018, Welund a été fondée en 2007 par un ancien agent spécial du MI6. La page LinkedIn de la société se présente comme un «leader du marché en matière de surveillance et d’identification des menaces politiques pour les entreprises».

La société analyse les menaces posées par les militants et propose une plate-forme de renseignement réservée aux abonnés qui contient une «archive en direct» de données principalement open source.

Welund a déjà travaillé avec des sociétés de combustibles fossiles telles que Shell et Chevron, et a fourni des renseignements sur un certain nombre de mouvements sociaux et de groupes de campagne, notamment Greenpeace et Occupy Wall Street.

Le compte Twitter de l’entreprise met en évidence les protestations d’Extinction Rebellion et d’autres, accompagnées de liens vers la plate-forme payante de l’entreprise.

Welund a traditionnellement gardé un profil bas. Même son nom, qui est dérivé de la mythologie nordique, est peu connu au-delà d’un petit sous-ensemble de l’industrie et des entrepreneurs gouvernementaux.

Le vice-président des opérations de la société, Travis Moran, est un ancien agent spécial du ministère de la Justice des États-Unis qui a précédemment travaillé comme enquêteur principal de lutte contre le terrorisme chez Dominion Energy, l’un des plus grands fournisseurs d’électricité et de gaz naturel aux États-Unis.

«Ce dont nous parlons ici est une menace existentielle», a déclaré Moran à un public de dirigeants du secteur pétrolier et gazier du mouvement environnemental lors d’une conférence à Houston, au Texas.

La mairie a expliqué le contrat avec Welund signé le 17 mars en déclarant: «Bien que de nombreux groupes et mouvements qui souhaitent protester le fassent légalement, y compris en fournissant un avis approprié en vertu de la législation applicable en matière d’ordre public, une proportion importante ne le fait pas et la GLA n’a pas avertissement préalable de telles activités.

«L’obtention d’informations sur les manifestations prévues, en particulier lorsque la perturbation de Londres est l’intention déclarée, permettrait à City Ops de soutenir le maire dans son rôle stratégique ainsi que sur les opérations de ses organes fonctionnels pour lesquels la GLA a un rôle de facilitation et de coordination.»

Un porte-parole du maire de Londres, Sadiq Khan, a défendu la décision d’embaucher Welund, affirmant qu’il était «vital que le maire dispose des informations les plus exactes et actuelles» pour tenir les Londoniens informés.

Ils ont poursuivi: «Welund n’a pas été engagé pour rendre compte d’un groupe, d’un thème ou d’une cause en particulier, mais plutôt pour aider à fournir des informations sur les manifestations planifiées et non planifiées, afin de tenir le maire et les principales parties prenantes informées.

«Les informations fournies par Welund permettent au maire de communiquer avec les Londoniens en ce qui concerne les manifestations, les événements et les manifestations, et de faciliter et coordonner le travail des organes fonctionnels le cas échéant.

Welund a été sollicité à plusieurs reprises par The Standard en collaboration avec DeSmog.