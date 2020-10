Le Center for Disease Control and Prevention a rédigé une ordonnance le mois dernier qui aurait fait des masques faciaux une exigence sur tous les transports en commun aux États-Unis, mais la Maison Blanche l’a bloqué, selon un rapport du New York Times. L’ordre est tombé sous les “pouvoirs de quarantaine” accordés au CDC pendant la pandémie, mais il a été annulé par des responsables du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche.

Deux responsables fédéraux de la santé ont confirmé l’ordre de transport en commun du CDC de septembre, expliquant qu’il s’agissait d’une tentative ciblée de ralentir la propagation de la pandémie. Il aurait fallu que tous les clients et employés portent des masques pour tout leur trajet en avion, en train, en bus et en métro. Des masques auraient également été exigés dans les aéroports, les gares et autres centres de transport par la loi. Ils ont dit qu’il avait initialement reçu le soutien du secrétaire à la santé et aux services sociaux, Alex M. Azar II, mais qu’il a bloqué en ce qui concerne le groupe de travail de la Maison Blanche.

Ce n’est pas la seule mesure du CDC que la Maison Blanche a annulée pendant la pandémie de coronavirus. L’agence aurait émis un ordre de garder tous les navires de croisière aux États-Unis à quai jusqu’à la mi-février, mais le groupe de travail a contré cet ordre sous la pression de l’industrie du tourisme de Floride. Le Times a noté que la Floride était un État swing vital lors de l’élection présidentielle de 2020.

La Maison Blanche a également forcé les personnes nommées politiques au CDC à réécrire les lignes directrices sur la réouverture des écoles, le test du COVID-19 et d’autres efforts publics, permettant à ces fonctionnaires de passer outre les conseils des scientifiques du CDC. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a également participé à cet effort.

Ce n’est qu’une partie du nouveau rapport dense du Times sur la réponse de l’administration Trump à la pandémie de coronavirus au cours des derniers mois. Il a également révélé que Trump détient indirectement des parts considérables dans Regeneron, la société dont il a présenté le traitement contre le coronavirus comme son propre médicament miracle au cours de la semaine dernière. Le traitement n’a pas encore passé les essais cliniques humains, mais Trump a promis de le distribuer gratuitement aux patients atteints de coronavirus dans tout le pays lors de deux entretiens distincts vendredi.

Cette cette distribution serait accomplie n’est toujours pas claire. Le président est apparu dans l’émission de radio de Rush Limbaugh et dans Tucker Carlson Tonight de Fox News. Dans les deux cas, il a évité les questions sur son propre cas de coronavirus et a fait de fausses déclarations sur la pandémie et la réponse de son administration. Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait toujours pas si le président est malade et s’il est toujours contagieux.