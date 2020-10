Avec la Maison Blanche sous le choc à la suite du diagnostic positif de COVID-19 du président Donald Trump suivi de nombreux autres proches de lui, y compris tout récemment l’attachée de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany, beaucoup demandent que la recherche des contacts soit effectuée après le mois de septembre. 26 conférence de presse dans la roseraie après que la juge Amy Coney Barrett a été nommée choix de la Cour suprême de Trump. Malgré les appels à la recherche de contacts, la Maison Blanche ne l’a pas encore fait et ne semble pas prendre d’initiative dans la mise en œuvre de ce plan.

Près de 10 personnes qui étaient présentes à cet événement ont été testées positives avec d’autres pas encore en clair, l’événement se déroulant il y a 10 jours. La seule forme de notification aux participants a été les courriels signalés envoyés aux participants indiquant que plusieurs personnes présentes avaient été testées positives. La recherche des contacts est devenue l’un des rares outils disponibles pour aider à lutter contre la propagation du coronavirus. Chaque jour qui passe depuis que Trump a annoncé que lui et sa femme, la première dame Melania Trump, testés positifs, ont vu de plus en plus d’associés du président révéler des nouvelles qu’ils avaient été testés positifs. Cela comprend le sénateur Mike Lee, le sénateur Thom Tillis, le révérend John Jenkins, Kellyanne Conway et l’ancien gouverneur du New Jersey et conseiller de Trump, Chris Christie. Ce dernier avait également récemment aidé à préparer Trump avant le débat présidentiel de la semaine dernière avec le candidat démocrate, Joe Biden, qui a passé un test COVID-19 qui a montré que lui et sa femme, Jill, étaient tous deux négatifs.

Depuis l’annonce de Rose Garden SCOTUS samedi dernier, ces personnes ont été testées positives pour Covid-19: • Président Trump

• Melania Trump

• Rév. John Jenkins

• Sénateur Mike Lee

• Sénateur Thom Tillis

• Kellyanne Conway

Chris Christie

Quant à Trump, il a récemment été libéré du centre médical Walter Reed lundi soir, donnant même un coup de pouce en rentrant à la Maison Blanche. Avant sa libération, Trump a tweeté: “N’ayez pas peur de Covid. Ne le laissez pas dominer votre vie.” On dirait que Trump est impatient de revenir dans le mélange avec l’élection du 3 novembre qui approche rapidement. Il a écrit sur Twitter: “Sera bientôt de retour sur le sentier de la campagne !!! Les fausses nouvelles ne montrent que les faux sondages.” La prochaine fois que Trump sera à l’avant-plan à l’échelle nationale, ce sera lorsque lui et Biden s’affronteront dans un deuxième débat le 15 octobre. Lundi, le débat reste comme prévu.