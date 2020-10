Nancy Pelosi a critiqué le président Donald Trump pour avoir mis fin aux discussions sur le projet de loi de relance. disant qu’elle trouve la Maison Blanche «en plein désarroi». Cette semaine, Trump s’est rendu sur Twitter pour annoncer qu’il rejetait le projet de loi modifié sur la loi HEROES Act de la Chambre et qu’il avait demandé à son représentant de cesser de négocier avec les dirigeants démocrates jusqu’après les élections. Pelosi a maintenant répondu, fustigeant Trump pour avoir montré “ses vraies couleurs”, ce qui signifie “se mettre en premier aux dépens du pays, avec la pleine complicité des membres du Congrès du GOP”.

Pelosi a poursuivi: “S’éloigner des discussions sur le coronavirus démontre que le président Trump n’est pas disposé à écraser le virus, comme l’exige la loi sur les héros. Il montre son mépris pour la science, son mépris pour nos héros – dans les soins de santé, premiers intervenants , assainissement, transport, travailleurs de l’alimentation, enseignants, enseignants, enseignants et autres – et il refuse de mettre de l’argent dans les poches des travailleurs, à moins que son nom ne soit imprimé sur le chèque. Elle a poursuivi: “En même temps, le président abandonne la réunion les besoins de nos enfants lorsqu’ils s’adaptent à l’apprentissage en personne, virtuel ou hybride. Au lieu de cela, Trump est marié à sa réduction d’impôt de 150 milliards de dollars pour les personnes les plus riches d’Amérique grâce à la loi CARES, alors qu’il refuse d’apporter une aide réelle aux enfants pauvres, aux chômeurs et aux familles qui travaillent dur en Amérique.

Nancy Pelosi demande 2,4 billions de dollars pour renflouer des États démocrates mal gérés, des crimes élevés, de l’argent qui n’est en aucun cas lié au COVID-19. Nous avons fait une offre très généreuse de 1,6 billion de dollars et, comme d’habitude, elle ne négocie pas de bonne foi. Je rejette leur … – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 6 octobre 2020

Pelsoi a ensuite déclaré que “la Maison Blanche est en plein désarroi. Malheureusement, elle rejette les avertissements urgents du président de la Fed Powell aujourd’hui, selon lesquels” un soutien insuffisant entraînerait une faible reprise, créant des difficultés inutiles pour les ménages et les entreprises. Au fil du temps, Les faillites des ménages et les faillites d’entreprises augmenteraient, ce qui nuirait à la capacité de production de l’économie et freinerait la croissance des salaires. En revanche, les risques d’exagération semblent, pour l’instant, moins importants. ils ne se perdront pas. »”

Notamment, suite à l’annonce de Trump mardi, le marché boursier a chuté brutalement. Selon CNBC, le Dow Jones Industrial Average a clôturé après avoir perdu 400 points à la fin de la journée. Ceci, naturellement, a des experts préoccupés par la direction de l’économie américaine.