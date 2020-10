La Maison Blanche a publié une mise à jour sur l’état du président Donald Trump après avoir été testé positif au coronavirus pendant la nuit. Le médecin présidentiel, le Dr Sean Conley, a déclaré que Trump avait été traité avec une seule dose du cocktail d’anticorps polyclonaux de Regeneron. Le président est toujours «fatigué», mais de «bonne humeur», selon Conley. La Première Dame Melania Trump s’est également reposée positive et ses symptômes comprennent un mal de tête et une légère toux, a déclaré le médecin.

Après le diagnostic de Trump, il a reçu “une dose unique de 8 grammes du cocktail d’anticorps polyclonaux de Regeneron” et a également pris “du zinc, de la vitamine D, de la famotidine, de la mélatonine et une aspirine quotidienne”, a écrit Conley. «À partir de cet après-midi, le président reste fatigué mais de bonne humeur. Il est évalué par une équipe d’experts, et ensemble nous ferons des recommandations au président et à la première dame en ce qui concerne les prochaines meilleures étapes. Conley a également noté qu’aucun des autres membres de la famille Trump n’a été testé positif pour le virus.

Une mise à jour du médecin du président @ realDonaldTrump: pic.twitter.com/cTsXO4Df6b – Kayleigh McEnany (@PressSec) 2 octobre 2020

Jeudi, le proche collaborateur de Trump, Hope Hicks, a été testé positif au coronavirus, ce qui a incité Trump à tweeter que lui et Melania prévoyaient de mettre en quarantaine. Vers 1 h HE vendredi, Trump a révélé sur Twitter que lui et la première dame avaient été testés positifs. Trump aurait développé une “fièvre de bas grade”, ont déclaré vendredi après-midi trois personnes proches de son état à NBC News.

Depuis que Trump a annoncé son diagnostic, d’autres personnalités majeures du parti républicain ont révélé des résultats de tests positifs, notamment le sénateur de l’Utah Mike Lee et la présidente du Comité national républicain Ronna McDaniel. Le président de Notre-Dame, le révérend John Jenkins, qui a assisté samedi à la cérémonie de nomination de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême à la Maison Blanche, a également été testé positif. Le vice-président Mike Pence, la deuxième dame Karen Pence et Barrett ont été testés négatifs. Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden, qui a débattu mardi de Trump à Cleveland, a été testé négatif. La présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, qui se sont rencontrés tout au long de la semaine sur des pourparlers sur le stimulus du coronavirus, ont également été testés négatifs, rapporte le New York Times.

Deux responsables de l’administration ont déclaré à l’Associated Press que Barrett et son mari ont tous deux été testés positifs pour le coronavirus au cours de l’été et se sont rétablis avant de rencontrer le président. Lors de la cérémonie de samedi, Barrett et leurs enfants ne portaient pas de masque facial. La plupart des personnes présentes à la conférence de presse en plein air ne portaient pas non plus de masque facial. Un responsable a déclaré à l’AP que les masques faciaux ne seront toujours pas obligatoires à la Maison Blanche, car ils sont un “choix personnel”, même si le CDC recommande aux gens de les porter pour ralentir la propagation du virus.