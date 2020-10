La Maison Blanche prévoit toujours d’organiser un événement Halloween Trick-or-Treat dimanche, a annoncé le bureau de la Première Dame Melania Trump. Des changements seront apportés en raison de la pandémie de coronavirus, et tous les invités de plus de 2 ans sont tenus de porter des couvre-chefs. La Maison Blanche a récemment été au centre d’une épidémie de coronavirus, le président Donald Trump, la première dame et leur fils Barron Trump ont tous été testés positifs pour le virus plus tôt ce mois-ci.

L’événement commencera à 15h30 HE et se poursuivra jusqu’à 19h30, selon un communiqué du bureau de Trump. L’événement sera ouvert aux travailleurs de première ligne, aux familles des militaires, aux écoliers et à leurs parents. “L’événement d’Halloween de cette année présentera un affichage vibrant de feuilles aux couleurs vives qui enveloppera les colonnes du portique sud dans diverses nuances d’automne”, indique le communiqué. “Un éventail de chrysanthèmes descendra également les escaliers est et ouest, présentant de subtils points culminants de la beauté de la nature et sera mélangé avec des citrouilles festives en attente de saluer un public de friands costumés.”

Il y aura des «précautions supplémentaires» pour assurer «la santé et la sécurité» des invités pendant l’événement. Le nombre d’invités cette année sera limité et les heures d’ouverture de l’événement seront prolongées. Tous les clients de plus de 2 ans doivent porter un masque facial et pratiquer la distanciation sociale à la Maison Blanche, et tout le personnel distribuant des bonbons devra porter des gants et des couvre-visage. Des désinfectants pour les mains seront également disponibles et chaque département «utilisera une approche sans contact dans sa région lors de la distribution de son produit».

Bien que Halloween ait lieu quelques jours à peine avant les élections de novembre, le président Trump devrait être à l’événement pour saluer les tricheurs avec la première dame. Plusieurs agences gouvernementales seront également représentées, notamment la NASA et les ministères de l’Agriculture, de l’Intérieur, du Travail, de l’Éducation et des Transports, dans le cadre d’activités spéciales. Les Strolling Strings de l’US Air Force interpréteront des chansons d’Halloween pendant l’événement.

Trump et le président Trump ont tous deux été testés positifs pour le coronavirus plus tôt ce mois-ci, le président passant trois jours au Walter Reed Medical Center pour un traitement. Trump a fait sa première apparition publique depuis son test positif à Nashville jeudi lorsqu’elle s’est rendue avec le président pour le deuxième et dernier débat présidentiel avec le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden. Trump devait comparaître avec le président lors d’un rassemblement à Erie, en Pennsylvanie, la semaine dernière, mais elle a reculé à cause d’une toux persistante.