La star de Jason Bourne, Matt Damon, a mis en vente sa maison tropicale pour 15,4 millions de livres sterling (21 000 $) dans le quartier Pacific Palisades du comté de Los Angeles.

L’acteur, sa femme Luciana Barroso et leurs filles – actuellement en quarantaine à Byron Bay avant que Damon ne rejoigne le casting de Thor: Love and Thunder à Sydney – auraient décidé de vendre la propriété du sud de la Californie pour faire de leur penthouse Brooklyn Heights à New York leur résidence principale.

Situé dans le quartier exclusif de la Haute Riviera, la retraite de sept chambres de Damon maintenant en vente est à deux pas de la maison de son meilleur ami Ben Affleck.

Entourée d’arbres, avec des terrasses couvertes et des allées, l’extraordinaire maison de 13 500 pieds carrés située dans moins d’un acre offre une intimité maximale pour les résidents et les invités célèbres.

Les espaces de vie sont baignés de lumière naturelle grâce à d’immenses baies vitrées et puits de lumière, et la salle familiale s’ouvre sur la cuisine d’un chef.

La suite principale spectaculaire s’ouvre sur une terrasse privée, mais les véritables points forts se présentent sous la forme de deux vestiaires, d’une salle de massage et d’une baignoire de style spa.

En plus du cinéma privé de la propriété et de la cave à vin avec espace de dégustation, les autres caractéristiques glamour comprennent la salle de sport, la piscine, la terrasse extérieure et la cascade en cascade.

Il est en vente par Eric Haskell de l’Agence au prix de 15,6 millions de livres sterling.

Les fans de Matt Damon qui planifient des escapades post-pandémie pourraient aimer connaître le manoir Dalkey où l’acteur et sa famille ont passé Lockdown 1 est maintenant disponible à la location.

Près de Dublin, et autrefois la maison de l’icône de la Formule 1 Eddie Irvine, la résidence de 5000 pieds carrés dispose de cinq chambres, d’une piscine, d’un sauna et d’un jacuzzi.

Parmi les autres résidents célèbres qui ont appelé la banlieue aisée et ses villages environnants, citons Bono et The Edge de U2, ainsi que Van Morrison.