Selon une étude, plus des deux tiers des personnes au Royaume-Uni sont disposées à utiliser la technologie de suivi et 60% soutiennent l’introduction de passeports d’immunité.

La majorité des personnes interrogées ont déclaré qu’elles seraient heureuses d’être suivies par une application – bien que cela ne se soit pas reflété dans le nombre de personnes qui ont jusqu’à présent téléchargé l’application NHS Track and Trace.

L’étude, publiée dans la revue Plos One, a révélé que la majorité des personnes interrogées accepteraient l’application si elle aidait à gérer la distanciation sociale et l’assouplissement des restrictions Covid.

Le professeur Stephan Lewandowsky, titulaire de la chaire de psychologie cognitive à l’Université de Bristol, a déclaré que les attitudes étaient “étonnamment permissives”.

«Les attitudes étaient étonnamment permissives et c’est une bonne nouvelle pour la santé publique.

«Mais il semble y avoir un écart important entre ce que les gens disent vouloir faire et ce qu’ils font réellement, ce qui nécessite une enquête plus approfondie.

«Le manque d’adoption est un gros problème car de tels systèmes ont besoin de plus de la moitié – 56% – de la population générale à bord pour être efficaces pour aider à contrôler une pandémie.

«À la fin du mois dernier, près de 21 millions de personnes au Royaume-Uni avaient téléchargé l’application (NHS Test and Trace), qui est plus de 10 millions en dessous de l’objectif pour qu’elle fonctionne correctement.

«Il pourrait y avoir de nombreuses raisons à cela, qui pourraient être des barrières technologiques, de la confusion ou simplement un manque de sensibilisation.

«Mais le fait que les répondants aient été très réceptifs et ouverts à de tels outils devrait être encourageant et indique que si les gens ne veulent pas renoncer à leur vie privée, ils sont prêts à faire des compromis, peut-être pour le plus grand bien.

La majorité des répondants ont déclaré qu’ils soutenaient les passeports d’immunité

La recherche pour l’étude comprenait deux sondages en ligne, l’un en mars 2020 et le second en avril 2020, auprès de plus de 3500 participants au total. L’application NHS Test and Trace a été lancée en septembre 2020.

Les deux enquêtes présentaient au moins deux scénarios.

Un scénario était une application, utilisant les données de suivi de smartphone pour identifier et contacter ceux qui auraient pu être exposés à des personnes atteintes de Covid-19, qui était facultatif à télécharger.

Dans la seconde, cette application était obligatoire pour tous les utilisateurs de téléphones mobiles et permettait au gouvernement d’utiliser les données pour localiser toute personne enfreignant les lois de verrouillage et les appliquer avec des amendes et des arrestations.

Environ 70% des participants ont accepté l’application opt-in et 65% ont accepté la version obligatoire avec une application plus stricte.

85% soutenaient une application qui supprimait des données toutes les deux semaines

Lorsqu’une clause d’extinction a été introduite, entraînant la suppression de toutes les données après deux semaines, les niveaux d’acceptation des deux scénarios sont passés à plus de 75 pour cent.

Ce chiffre est passé à plus de 85 pour cent lorsqu’une clause de non-participation a été prévue en plus du délai.

Le professeur Lewandowsky a déclaré: «De tels niveaux d’acceptation étaient tout à fait inattendus mais bienvenus.

«Ce serait inquiétant si les gens ne se soucient pas du tout de leur vie privée, mais le fait qu’ils aient indiqué une acceptation encore plus grande avec des mesures supplémentaires pour la préserver est rassurant et suggère un examen attentif avant de vouloir l’abandonner.

La deuxième enquête a également exploré les attitudes à l’égard des passeports d’immunité, qui pourraient être délivrés aux personnes porteuses d’anticorps Covid-19.

Plus de 60 pour cent de ceux qui ont participé à l’étude ont dit qu’ils en voudraient une, avec seulement 20 pour cent fortement opposés à l’idée, principalement pour des raisons d’équité.

«Il est fascinant de voir comment les gens semblent de plus en plus réceptifs à l’utilisation de leurs données personnelles pour s’informer et informer les autres sur ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire», a déclaré le professeur Lewandowsky.

«En guise de suivi, il serait utile de savoir si les gens ont assoupli leurs attitudes en matière de confidentialité en tant qu’exception en raison de la situation d’urgence ou si nos résultats montrent une acceptation plus large des technologies qui empiètent sur la confidentialité, par exemple une surveillance continue de votre consommation d’énergie à domicile ou suivi de l’emplacement par les autorités chargées de l’application de la loi. »

La recherche fait partie d’un projet international, avec des enquêtes similaires menées dans des pays comme l’Australie, les États-Unis, Taiwan, le Japon, la Suisse, l’Allemagne et l’Espagne.

Le document, Public Acceptation of Privacy-Emproaching Policies to Address the Covid-19 Pandemic in the United Kingdom, est publié dans Plos One.