Ces célébrités portaient les robes de mariée de rêve de la célèbre couturière, mais leurs mariages se sont mal terminés!

Une belle jeune femme illumine les rues de New York dans une spectaculaire robe de mariée en dentelle de la célèbre couturière Vera Wang, un diadème délicat sur ses longues mèches brunes: c’est le look d’une mariée romantique. C’est la princesse Blair Waldorf de l’Upper East Side, joué par Leighton Meester. Et à cause de l’angoisse sur son visage, les noces tant attendues ne semblent pas bien se passer!

Jennifer Lopez et Marc Anthony

Bien qu’ils semblaient être l’un des couples les plus stables après s’être mariés en 2004 et avoir eu deux enfants ensemble, leur histoire d’amour s’est terminée en juin 2011, bien qu’ils aient encore une grande amitié à ce jour. Le jour de son mariage, elle portait une robe en dentelle Vera Wang.

Mariah Carey et Tommy Mottola. La robe que la chanteuse new-yorkaise a choisie pour son mariage avec le producteur de musique avait un train de 8 mètres de long. Après la publication du premier album de l’artiste, devenu l’album le plus vendu de 1991, le couple s’est marié en 1993. Le mariage a duré 5 ans.

Heidi Klum et Seal. La top model et la chanteuse ont eu un mariage secret au Mexique où elle portait une belle robe Vera Wang. Malheureusement, le couple a décidé de mettre fin à leur mariage après 9 ans de relation.

Quand Jennifer Aniston et Brad Pitt Ils ont décidé de se marier en 2000, le monde est devenu fou, mais apparemment la fameuse “ malédiction ” des robes de mariée de Vera Wang a atteint le célèbre couple qui s’est séparé en 2005.

Kim Kardashian et Kris Humphries. Le premier mariage de la star de télé-réalité a été tout sauf réussi, il n’a fallu que 72 jours pour qu’elle veuille demander le divorce. Pour le grand jour, elle portait trois modèles de Vera Wang.

Avril Lavigne et Deryck Whibley. Les chanteurs se sont mariés en 2006. Elle a choisi une élégante robe de mariée blanche Vera Wang. Malheureusement, la relation du couple n’a pas fonctionné et ils ont décidé de divorcer en 2010.

Hilary Duff et Mike Comrie La petite actrice s’est mariée en 2016 et a opté pour une robe de cette créatrice. Après 7 ans de fréquentation et seulement 4 ans de mariage, le couple qui avait déjà un enfant en commun, a décidé de se séparer.

Jennifer Garner et Ben Affleck. Le couple s’est marié aux îles Turques et Caïques et l’actrice a opté pour une robe Vera Wang. Malheureusement, après 10 ans de mariage, le couple a divorcé en 2015.

Khloé Kardashian et Lamar Odom En 2009, lorsque la star de télé-réalité et le basketteur se sont mariés moins d’un mois après avoir commencé à sortir ensemble. Khloé portait ce jour-là une robe bustier Vera Wang. C’est en décembre 2013, après plusieurs rumeurs de séparation, qu’elle a demandé le divorce en raison de problèmes d’infidélité et de drogue de Lamar.

Startraks Photo / Le Groupe Grosby

Kaley Cuoco et Ryan Sweeting L’actrice a choisi une robe rose qui a retenu l’attention de tous!

Le lien n’a pas duré longtemps car à 21 mois, elle a demandé le divorce du joueur de tennis.