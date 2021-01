La mannequin Ana Cheri montre son amour avec son mari! | Instagram

Le modèle d’origine américaine Ana Cheri a partagé une série de photos et de vidéos dans un post Instagram où nous la voyons la montrer épouxIls ont l’air tellement amoureux, ils sont vraiment adorables.

Ana Cheri est devenue l’une des célébrités les plus importantes sur Instagram et aussi dans le fitness, nous voyons constamment des messages extrêmement attractifs mais elle a également ravi nos élèves avec son contenu varié.

Actuellement Ana Cheri Elle a 34 ans, on ne sait pas si elle a déjà l’intention d’avoir des enfants, car pour le moment elle est considérée comme extrêmement concentrée sur ses propres entreprises, mais ce ne serait pas une idée abandonnée car elle est dans son meilleur moment pour devenir chez maman.

C’est en 2006 qu’elle a rencontré son mari actuel Ben Moreland selon le portail The CelebsCloset, où ils affirment également qu’ils se sont mariés en 2011, sur YouTube nous avons trouvé une vidéo de leur mariage, cela a été publié en 2016, bien que Ana Cheri elle a l’air un peu différente de celle d’aujourd’hui, elle a l’air très divine et surtout heureuse.

La belle célébrité n’est pas très encline à partager des aspects de sa vie privée, elle se concentre plus que tout sur la promotion de ses produits et services dont nous avons constamment des nouvelles puisqu’elle en est généralement le modèle et la promotrice.

Apparemment, elle a des activités constantes à développer dans sa vie quotidienne, mais elle ne laisse pas de côté son mari que bien que nous n’ayons pas vu autant de publications où il apparaît, lorsque le mannequin parvient à partager quelque chose en rapport avec son mari, c’est l’une des choses les plus importantes. adorable que ses fans pourraient imaginer.

Chute de mémoire à cette époque l’année dernière @benmoreland Je ne peux plus attendre ces jours-ci », a écrit Ana Cheri dans son message.

Dans la publication que la mannequin américaine et célébrité des médias sociaux a publiée il y a deux jours, elle a partagé l’un des meilleurs moments qu’elle a vécu avec son mari, qui se spécialise également dans le conditionnement physique comme elle, bien qu’il ait moins d’adeptes que sa femme. un coach fitness renommé parmi les stars.

Tu es ma personne préférée dans le monde entier », répondit son mari.

Plusieurs de ses followers ont été surpris par cette publication car peu savaient que Ana Cheri Elle était mariée, mais pour d’autres c’était quelque chose de vraiment doux de les voir ensemble, sur les photos ils apparaissent en train de donner des baisers, montrant le bel endroit où ils se trouvaient et certaines de leurs sorties, sans aucun doute c’était l’un de leurs meilleurs voyages à travers le monde, Depuis le modèle et la femme d’affaires voyage constamment.

Peut-être pour certains de ses fans le fait qu’elle porte réellement beaucoup de vêtements est quelque peu étrange dans une certaine mesure, mais à plusieurs reprises, nous l’avons vue promouvoir ses vêtements de sport, qu’elle utilise elle-même et recommande surtout en raison du fait que Il y a quelques semaines, elle a partagé une vidéo dans laquelle elle et d’autres femmes de teint différents les utilisaient, elles ont mentionné qu’elles étaient super confortables, ce qui est intéressant, c’est qu’elles s’adaptent à tout type de corps pour que toute femme puisse se sentir en sécurité et coquette en même temps .

Quelque chose qui a également attiré l’attention de l’influenceuse Instagram est le fait qu’elle a un compte OnlyFans où elle publie souvent du contenu, les séances photo qu’elle partage parfois dans son application, seulement que celles-ci ne sont pas si prudentes avec en Instagram en raison de la censure, la seule chose surprenante est qu’Ana Cheri ne facture pas l’abonnement à sa page, c’est pourquoi elle est l’une des personnalités qui «aime» le plus sur sa propre page.

