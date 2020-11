La mannequin Ana Cheri surprend avec ses charmes lorsqu’elle s’entraîne | Instagram

L’un des coachs fitness qui attire l’attention depuis plusieurs semaines, on pourrait même dire que ces derniers mois, est Ana Cheri Qui, en plus de cette profession, est également un mannequin et influenceur de premier plan aux États-Unis, nous a récemment montré sa façon de faire de l’exercice, qui a sûrement laissé plus d’un internaute sans voix.

Nul doute que la mannequin de 34 ans provoque plus que des soupirs, ceci chez tous les internautes qui viennent la voir sur son compte Instagram officiel, chaque jour qui passe elle obtient plus de followers sur son compte, en plus de cela ils finissent par acquérir ses produits Et services.

Grâce aux technologies d’aujourd’hui, nous avons la possibilité d’acquérir certains services via Internet, comme une forme de remise en forme par appel vidéo, des achats en ligne ou un abonnement à certaines pages qui sont assez intéressantes et que vous pouvez voir quand vous le souhaitez, toujours et lorsque vous êtes membre.

À cela, nous devons ajouter la pandémie actuelle qui a causé le coronavirus, car depuis quelques mois, nous avons dû être enfermés et ne pas quitter nos maisons, même si certaines personnes l’ont déjà fait pour des raisons de travail, les indications de santé continuent d’être que nous restons chez nous le plus longtemps possible.

Grâce à cela, plusieurs célébrités, chanteurs, formateurs, entre autres spécialistes dans différents domaines, ont fourni leurs services numériquement, parmi lesquels nous trouvons le modèle Ana Cheri, que nous avons vu à plusieurs reprises montrer une silhouette formidable, tout en faisant des exercices de cardio, des poids et même simplement en partageant des séances de photos.

Cette publication en particulier lui a fait faire un jour, car vous savez bien qu’elle est également propriétaire d’une ligne de vêtements de sport et a également lancé des produits contenant des protéines, afin que votre travail acharné dans la salle de sport ait des résultats plus rapides.

Qui d’autre fait de l’exercice aujourd’hui? Obtenez-le avec l’aide de mon kiwi à la fraise avant l’entraînement! », A-t-il écrit dans son message.

Si vous voulez voir la vidéo, cliquez sur le LIEN SUIVANT, ne manquez pas de voir la captivante Ana Cheri faire des squats.

C’était une vidéo qui Ana Cheri Elle a décidé de partager, au début elle semble peut-être prendre la protéine que nous vous avons mentionnée, puis elle prend un peu d’eau, puis on la voit soulever des poids et faire des sauts, ce type d’exercice aide à garder certaines parties de votre corps fermes. Corps.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Plus tard, il fait des squats avec un certain poids, la caméra zoome et se concentre sur l’un de ses plus grands charmes, cette partie est sûrement celle que ses millions d’adeptes aiment le plus.

La belle mannequin des Etats-Unis trouve toujours le moyen d’attirer l’attention de tous ceux qui passent par son compte Instagram officiel, Ana Cheri connaît très bien les goûts de ses admirateurs et en profite pleinement.

De nos jours, il est assez facile de devenir un entrepreneur et un influenceur en s’appuyant fortement sur les réseaux sociaux, car c’est un moyen par lequel il nous est plus facile de communiquer avec les autres et d’attirer plus l’attention des internautes, tant que vous avez un certain nombre d’adeptes ou obtenez-les, ce que le modèle et la femme d’affaires sont assez bons.

Depuis quelques années que la jolie Ana Cheri Elle a commencé avec ce compte sur le réseau social, jusqu’à présent, elle est devenue l’un des modèles avec le plus de followers, en conséquence beaucoup disent qu’il y a une forte concurrence entre Joselyn Cano, Anastasia Kvikto et Demi Rose.

Lire aussi: Très humide! Ana Cheri montre sa silhouette dans un petit maillot de bain