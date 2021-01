La mannequin russe Anastasia Kvikto danse sur le rythme latin! | Instagram

Connu sous le nom de “Le Russe Kim Kardashian”, la belle Anastasia Kvikto a laissé plus d’un internaute la bouche ouverte grâce à ses courbes, ses posts sur Instagram ne lui rendent pas justice par rapport à une vidéo dans laquelle elle apparaît dansant au rythme latin dans une émission de télévision où elle porte également une robe extrêmement moulante.

La modèle russe Elle nous a montré sa silhouette complète sous différents angles, déjà transformée en célébrité sur les réseaux sociaux, il semble qu’elle soit également en train de conquérir la télévision américaine où elle est apparue montrant ses courbes avec une robe nude moulante.

Rapidement Anastasia Kvikto a enchanté plus d’un internaute avec ses publications dans lesquelles elle n’a pas peur de montrer assez de peau, il y a ceux qui à un moment de sa carrière sont venus la comparer à Demi Rose, qui est aussi mannequin mais d’origine britannique, ils ont plusieurs choses similaires en termes de physiologie, mais quand on les voit plus en détail, on s’en rend compte pas tellement.

Il y a quatre ans, le 27 avril 2016, Anastasia Kvikto était l’une des invitées de l’émission américaine “Un nuevo Día”, où ils ont eu l’occasion de l’interviewer et de danser avec elle car elle avait précédemment admis qu’elle aimait beaucoup les rythmes latins, en À cette époque, il vivait toujours à Miami, en Floride, aux États-Unis, où la musique latine a une grande influence.

La vidéo qui a été partagée sur la chaîne Un nuevo Día s’intitulait “Le russe Kim Kardashian apprend à danser avec Daniel! | A New Day | Telemundo”, où non seulement les téléspectateurs ont aimé voir le mannequin russe, mais aussi Les participants, en particulier leurs charmes ultérieurs, nous partagerons la vidéo avec vous immédiatement.

Daniel Sarcos enseigne à Anastasiya Kvitko, la Russe Kim Kardashian, comment danser sur nos rythmes musicaux les plus caractéristiques. Amusez-vous avec nous! », Dans la description de la vidéo.

Des rythmes qui Anastasia Kvikto Elle aimait danser avec l’un des chefs d’orchestre, c’était d’abord le merengue, suivi de la bachata, plus tard elle a dansé du reggaeton et pour finir un peu de salsa, sans aucun doute le beau modèle a réussi à laisser tout le monde surpris, bien que la danse ne soit pas son fort réussit assez bien.

Ce qui a caractérisé les femmes d’autres continents, c’est qu’elles ne sont pas si légères pour danser, c’est peut-être pour cela que le mannequin russe avait l’air un peu décalé malgré le fait qu’elle souriait très ses pas qui peut-être en Amérique latine sont basiques pour un Une personne de Russie peut être extrêmement compliquée, mais c’était quelque chose qui n’intéressait pas tellement les téléspectateurs parce qu’en voyant sa silhouette, ils étaient plus qu’heureux.

Que cette femme est belle amoureuse “,” Diossss quelle poupée … Quelle silhouette a cette femme “,” J’apprends à cette beauté à tout danser “, ont écrit certains internautes dans la vidéo.

Comme il est normal parmi les célébrités, Anastasia a reçu des critiques en raison de sa silhouette particulière, il y a ceux qui affirment définitivement qu’elle a subi plusieurs opérations pour avoir un corps spectaculaire, bien que Kvikto continue d’admettre que tout en elle est naturel, comme mentionné dans entretien dans le même programme.

Ce jour-là, le programme a sûrement eu un large public grâce à la visite de Anastasia Kvikto dans ses installations, jusqu’à présent, aucune autre vidéo n’a été partagée sur YouTube où le modèle apparaît, ses fans sont sûrement à l’affût au moment où elle le fait.

A 25 ans, il a réussi à faire tomber des millions de personnes en amour avec ses charmes et chaque jour il devient de plus en plus followers grâce au contenu qu’il a tendance à partager sur ses réseaux sociaux.

