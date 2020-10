Maquilleuse d’effets spéciaux pour des décors comme Star Trek et What We Do in the Shadows, des émissions pour enfants comme Odd Squad et Dino Dana, Karlee Morse est devenue un nom à Hollywood en tant que maquilleuse. Bien qu’elle ait remporté un Emmy pour Dino Dana, travailler sur des plateaux de cinéma n’était pas ce qu’elle avait en tête au début de sa carrière, ayant une formation en beaux-arts et en peinture, mais elle a épanoui ses talents en quelque chose à laquelle elle ne s’attendait pas. Avec Halloween un peu différent cette année en raison de la pandémie, Morse met ses compétences à profit et distribue des trucs et astuces à tout le monde pour créer des looks effrayants mais simples cette année.

Au cours d’une interview exclusive avec PopCulture.com, Morris discute de quelques façons dont les gens peuvent créer un look d’Halloween compatible avec COVID et, en supposant que les gens se protègent ces vacances, explique même comment quelques articles ménagers peuvent vous donner un look réaliste mais semblable à celui d’un zombie. . «Donc, l’une des choses que je recommande souvent aux gens est le sang fait maison», a-t-elle commencé. Bien que le sang semble facile, Morse détaille qu’il est essentiel de savoir comment le rendre réaliste par rapport à l’animation. «C’est donc un mélange de sirop de maïs, de poudre de cacao, de colorant alimentaire et de colorant à café. Donc, le truc, c’est avec le colorant alimentaire que vous n’utilisez pas que du rouge. Vous utilisez du rouge avec un tout petit peu de bleu et un tout petit peu de jaune et c’est ce qui fait que ça ressemble à un ton sanguin réaliste. “

(Photo: General Mills)

Elle a noté que le colorant à café le rend «lavable» et facile à retirer de la peau ou des vêtements. Si quelqu’un voulait un look Zombie, en plus des yeux enfoncés, des pommettes fragiles, elle dit qu’un truc rapide que quelqu’un peut faire est de se tacher les dents et la bouche en utilisant un rince-bouche et un colorant alimentaire. «En supposant que vous soyez dans un espace sûr où vous pouvez enlever votre masque et montrer vos dents, un moyen très simple de faire, comme une grosse dent de zombie, est de mélanger du colorant alimentaire avec un rince-bouche de tout type. Vous pouvez tache tes dents et ta langue. “

Morse a ajouté que l’utilisation de colorant alimentaire noir lui donne «un effet complet». Elle a également suggéré aux gens de décorer leurs masques cette année. Elle a dit que vous pouviez y ajouter un peu de sang ou le décorer en le transformant en “bouche squelette”. Morse s’est récemment associé à General Mills et Monster Cereals pour apporter le look de monstre ultime afin de créer des bustes à collectionner Monsters uniques, qui comportent chacun l’un des trois monstres: le comte Chocula; Franken Berry et Boo Berry.

“Oh mon Dieu. Eh bien, je pense que le facteur nostalgie, c’est sûr”, a déclaré Morse à propos des raisons pour lesquelles elle a décidé de faire équipe avec la marque populaire. “Quand ils m’ont approché, c’était très discret. Ils sont comme, ‘Oh, je veux juste avoir une petite réunion. Nous allons parler.’ Et je me dis: ‘De quoi s’agit-il?’ Et dès qu’ils ont dit Monster Cereal, mon cœur s’est mis à battre, “ajoutant qu’elle se sentait à nouveau comme une enfant. “J’étais vraiment, vraiment excité.” Les consommateurs peuvent participer au concours en suivant General Mills sur Instagram, en appréciant la publication officielle du concours de céréales monstre et en commentant avec votre monstre préféré. N’oubliez pas d’inclure le hashtag «Monster Cereal Sweepstakes» jusqu’au 22 octobre.

Vous trouverez ci-dessous les recettes des looks d’Halloween de Morse.

Faux ingrédients sanguins:

Sirop de maïs

Poudre de cacao

Colorant alimentaire (rouge, jaune, bleu)

Café blanchissant

Eau chaude

Instructions:

Ajouter 1L de sirop de maïs dans le bol de mixage

Mélanger l’eau chaude avec 1/2 tasse de cacao et remuer jusqu’à consistance

Ajouter le mélange de cacao au sirop de maïs

Ajouter de l’eau bouillante à 2 cuillères à soupe de colorant à café

Ajouter au mélange de sirop et de cacao

Colorez le sang selon vos préférences (ajoutez-le dans un récipient séparé avant de l’ajouter au mélange)

Ajoutez le tout ensemble puis mettez au réfrigérateur pour refroidir avant d’appliquer

Ingrédients des taches de dents:

Colorant alimentaire

Bain de bouche

Instructions

Mélangez le colorant alimentaire désiré à 1/4 tasse de rince-bouche

Swish autour de votre bouche pendant une minute

Pour enlever, il suffit de se brosser les dents!