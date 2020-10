L’elfe sur l’étagère arrive sur Netflix! Le géant du streaming a annoncé vendredi que la tradition du méga-succès des vacances obtiendrait ses propres séries et films après avoir signé un accord avec la marque familiale appartenant à The Lumistella Company, basée à Atlanta. Deadline rapporte que dans un accord à sept chiffres, Netflix a acquis les droits audiovisuels pour développer des histoires originales à partir du portefeuille de marques de la société, notamment The Elf on the Shelf, Elf Pets et Elf Mates.

Netflix est sur le point de développer du contenu d’action en direct et d’animation pour les enfants et le public familial, tout en diffusant également deux des courts métrages d’animation existants de Lumistella, Elf Pets: Santa’s Reindeer Rescue et Elf Pets: A Fox Cub’s Christmas Tale, qui commenceront à être diffusés dans le Nord. L’Amérique alors que la saison des vacances commence.

Ne se contentant plus de passer ses nuits à faire des bêtises dans votre maison, The Elf on the Shelf va commencer à travailler sa magie sur Netflix! Oui, c’est vrai – le sprite précoce sera bientôt la star des films et des séries comme notre cadeau pour vous. pic.twitter.com/Pu3NHvCRB9 – Netflix (@netflix) 9 octobre 2020

L’elfe sur l’étagère a été créé par les sœurs Chanda Bell et Christa Pitts avec l’aide de leur mère Carol Aebersold il y a 15 ans, et l’histoire originale auto-publiée était basée sur leur propre tradition familiale. Plus d’une décennie plus tard, la famille a vendu plus de 14,5 millions de livres, tous racontant les aventures des aides du Père Noël, qui l’aident à déterminer qui est méchant et gentil en observant le comportement des enfants à la maison.

Bell, Pitts et Aebersold seront tous impliqués dans la production de capacités sur les films et les émissions, selon Deadline, tandis que Roy Lee et Miri Yoon de Vertigo Entertainment serviront de producteurs sur tout le contenu de The Elf on the Shelf. Dans une déclaration au point de vente confirmant l’accord Netflix, Bell a déclaré que la famille était “ravie de s’associer à Netflix pour créer des histoires originales immersives et engageantes sur le pôle nord du Père Noël tout en offrant un divertissement familial sincère aux fans du monde entier”.

“Nous sommes également ravis que les fans d’Amérique du Nord n’aient pas à attendre pour plonger dans le monde de The Elf on the Shelf et de leurs amis Elf Pets, avec le géant du streaming portant nos nouveaux titres animés Elf Pets ce Noël”, a-t-elle poursuivi . “Nous apprécions l’opportunité de collaborer avec Netflix pour donner vie à des moments de joie en famille. Ce moment est un rêve devenu réalité.”