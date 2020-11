La Matrioska! Karina Pindter d’Acapulco Shore en micro maillot de bain | Instagram

Aussi connu sous le nom “La Matrioska“La belle, controversée et sympathique Karime Pindter a choqué ses fans en partageant une photo montrant une taille minuscule alors qu’elle portait un maillot de bain deux pièces noir.

Karime Pindter est un autre des membres controversés de Rive d’Acapulco, a eu l’occasion d’apparaître dès la première saison aux côtés de Manelyk González qui est également connu sous le nom de Mane, est aussi le “comadre” de La Matrioska, ils sont inséparables et s’aiment bien que bien sûr ils aient eu leurs confrontations dans plus d’un occasion mais rien qu’ils n’aient pu résoudre.

Comme la crinière Karime Pindter Elle a attiré l’attention du public grâce à ses courbes et sa personnalité controversée, qui bien qu’elle soit un peu plus charismatique qu’intense contrairement à son comadre est pourquoi plusieurs membres de la maison veulent toujours vivre avec elle, mais ce n’est pas bien de le faire en colère parce que c’est formidable.

Vous vous souvenez peut-être d’un épisode de la saison cinq où Elettra Lamborghini, petite-fille de Ferruccio Lamborghini, fabricant des automobiles et des tracteurs impressionnants, a reçu un verre contenant du lait de chocolat, une action qui a déclenché la fureur de l’Italienne et son procès avec Manelyk qui était son objectif depuis le début, mais Karime devait prendre la défense de son amie.

Karime Pindter fait tout ce qu’il faut pour défendre ses amis, elle ne craint pas d’avoir des ennuis, mais elle a toujours une personnalité très gentille et amicale.

Comme Manelyk, elle a été critiquée pour sa silhouette, car une célébrité des médias sociaux vivant dans cet environnement borde parfois les stars pour faire des arrangements esthétiques, peut-être que certains sont assez notoires et d’autres plus un peu déguisés, d’innombrables modèles , chanteurs, acteurs et autres ont choisi d’améliorer leur apparence physique et Karime Pindter est l’un d’eux.

Sans aucun regret, la Matrioska a accepté d’avoir subi des chirurgies esthétiques pour améliorer son apparence, ce avec quoi elle a frappé dans le mille car aujourd’hui elle est la plus belle comme elle l’a partagé sur sa photo le 30 octobre 2019 .

L’image a été prise à Cabo San Lucas, en Basse Californie, au Mexique, Pindter est assis sur des rochers superposés, vêtu d’un maillot de bain deux pièces avec des détails blancs, bien qu’il s’agisse d’une photographie assez simple de la belle étoile de Acapulco Shore est aussi belle que possible, elle porte également ses cheveux blonds qui mettent en valeur ses traits.

Au cours de la première saison, plusieurs membres se sont mis d’accord sur quelque chose et c’est qu’ils ne toléraient pas Karime, elle-même était surprise car elle était sûre qu’ils allaient immédiatement nouer de grandes amitiés au moins avec des hommes, mais ce n’était pas le cas.

À la fin, tous les membres sont immédiatement devenus de grandes célébrités à travers le Mexique, de ce jour à aujourd’hui, ils continuent de l’être.

«Faites ce que vous faites» est le programme MTV avec lequel Karime s’est fait connaître en dehors d’Acapulco Shore.

Après les saisons, ils ont commencé à devenir de grands amis, en particulier Jawy qui aujourd’hui, en plus d’être le petit ami de son comadre, est aussi sa meilleure amie.

Ce que Karime Pindter a admis lors des vidéos d’Acapulco Shore, c’est qu’elle était réticente à la technologie, à utiliser des applications, mais apparemment, elle est une rockstar depuis longtemps et compte plus de cinq millions d’abonnés sur son compte Instagram officiel, qui l’adorent et connaissent chacune de ses publications.

