De Ciel de minuit (2020), le nouveau film de George Clooney pour Netflix, beaucoup de choses ont été dites depuis sa première. Qu’il a insisté sur les carences de son réalisateur et que la grossesse de l’actrice Felicity Jones (Rogue One) a amélioré le travail. Ou que Gregory Peck est l’acteur principal du film qui contemple l’astronaute Mitchell (Kyle Chandler), l’autre apocalypse de The Final Hour (Stanley Kramer), et grand-père d’un autre membre de la distribution: Ethan Peck (Star Trek: Discovery) comme le jeune docteur Augustine Lofthouse. Ou que le tournage a eu lieu sur le formidable glacier du Vatnajökull et dans les îles Canaries.

George Clooney a dû suivre un régime qui a perdu 40 livres pour jouer contre Augustine Lofthouse en difficulté

Ou que Gravity (Alfonso Cuarón, 2013), avec la caméra s’adaptant aux sauts périlleux de l’antigravité, et El renacido (Alejandro González Iñárritu, 2015) peuvent être signalés comme les deux grandes influences du film. Mais aussi quelque chose lié à Les propres besoins de George Clooney (Solaris) jouer au vieux Lofthouse. Parce qu’il a dû suivre un régime avec lequel il a perdu treize kilos et demi. Ce qui peut sembler petit par rapport à ce que d’autres collègues ont fait. Anne Hathaway a perdu quinze kilos pour être Fantine dans Les Misérables (Tom Hooper, 2012), par exemple.

Netflix

Et Matthew Mcconaughey, presque vingt ans avec Ron Woodroof du Dallas Buyers Club (Jean-Marc Vallée, 2013); et Joaquín Phoenix, vingt-deux ans à jouer dans Joker (Todd Phillips, 2019) dans le rôle d’Arthur Fleck. Christian Bale, quant à lui, vingt-cinq ans pour Trevor Reznik de The Machinist (Brad Anderson, 2004), restant dans les os. Mais c’est que passer de Bruce Wayne dans la trilogie de Christopher Nolan sur Batman (2005-2012) à Ken Miles du Mans 66 (James Mangold, 2019) signifiait réduire son poids de trente kilos. Rien de comparable en masse corporelle à George Clooney, mais en conséquences sur la santé.

George Clooney a passé quatre jours à l’hôpital pour une pancréatite causée par son régime strict

Car aucun de ces interprètes n’a passé quatre jours à l’hôpital, comme lui, pour une pancréatite causée par son régime strict. Et peu de temps avant le début prévu du tournage de Midnight Sky. “Il m’a fallu quelques semaines pour m’améliorer, et en tant que réalisateur, ce n’est pas si facile car vous avez besoin d’énergie”, dit-il à Mirror. «Nous étions sur ce glacier en Finlande, ce qui a rendu le travail beaucoup plus difficile. Mais cela a certainement aidé avec le personnage. ” Un scientifique souffrant d’une maladie qui l’oblige à subir quotidiennement des transfusions sanguines. Ce est à dire, Se transformer physiquement en cet homme malade a également rendu George Clooney malade.

L’article La santé précaire du protagoniste de «Midnight Sky» a également rendu George Clooney malade a été publié dans Hypertext.