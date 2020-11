La meilleure amie de Lady Di rompt le silence et révèle le coupable | .

Diana of Wales fait partie d’un souvenir qui cause beaucoup de regret et 23 ans après son départ, l’envie de savoir ce qui s’est passé cette nuit fatale où sa vie s’est terminée sous un pont à Paris reste toujours fervente, une de ses meilleures amies s’exprime à cet égard et souligne le présumé coupable.

Bien que la mémoire du “La princesse de Wale“Il est resté pendant des années depuis son départ le 31 août 1997, ces dernières années, des détails ont été révélés qui jusqu’à présent étaient inconnus sur sa vie ainsi que sur l’époque à laquelle il appartenait à la royauté.

Au milieu de ces nouvelles révélations, le nom de Tina Brown, l’un de ceux qui étaient les meilleurs amis de “Lady Diana “ qui après plusieurs années ose signaler qui serait responsable des événements qui lui ont coûté la vie.

Selon le nouveau témoignage de Tina, qui est présumée être une meilleure amie de Diana of Wales et ancienne rédactrice en chef de Vanity Fair, ce qui s’est passé cette nuit-là avec la royale n’était pas un produit du destin ou du hasard pour elle s’il y a un “coupable” et le même le révèle.

Celui qui faisait partie des proches de “Lady Di” se souvient de quelques entretiens qui ont été menés avec Diana après leur séparation, par leur intermédiaire, l’ex-épouse de Charles de Galles, Futur héritier du trône d’Angleterre, aborde des détails forts de sa vie, de son mariage et surtout de la royauté.

Il faut se rappeler que Diana Spencer était mariée au prince Charles, le fils du Reine Isabel II et Philippe d’Edimbourg le 29 juillet 1981 qui lui a donné le titre de “Princesse de Galles”, et on s’attendait à ce qu’elle devienne un jour reine, cependant, le divorce dans le couple est venu inévitablement après le discours tenu par la mère des princes William et Harry où elle a pleinement exposé le prince.

À ce moment là, “Donné“elle est devenue la pire ennemie de la monarchie,” il n’y aurait rien de pire qu’un ancien membre de la famille royale avec une histoire à raconter “, a souligné Diana elle-même.

Désormais, Tina aurait lancé une accusation forte et directe contre cette chaîne qui aurait soi-disant dénoncé «coupable de l’incident».

L’interview controversée aurait été secrètement enregistrée et a été publiée par ce même réseau en 1995, un moment important où Diana a senti qu’elle parlait de la manière la plus honnête de tout ce qui était sa vie avant et après Carlos, quelque chose qui cela a également précipité sa séparation du fils de la reine Elizabeth avec qui il prétendait avoir vécu un «enfer», une phrase qui a été reproduite dans d’autres supposées confessions du royal.

Mais pour Brown, cette interview a été celle qui a également marqué la fin de ses jours puisque, selon les entretiens que Diana a eu avec ce réseau, «a eu de graves conséquences pour elle».

Ceci après que l’intervieweur a montré des preuves présumées qui, à ce moment-là, indiquaient le service personnel de l’aristocratie qui aurait divulgué des informations sur la vie de Diana of Wales.

Après cette rencontre au cours de laquelle la princesse de Galles a révélé tant d’informations sensibles, elle a catégoriquement refusé de recevoir la protection de ses officiers, puis les événements mortels se sont produits au cours desquels elle a perdu la vie à 36 ans.

Elle a été laissée à la merci d’un chauffeur ivre en congé. Si elle avait eu un officier royal, Diana of Wales serait vivante. Rien de tout cela ne serait arrivé, a confirmé Tina Brown.

Ils ont récemment rapporté que la chaîne elle-même avait ouvert une enquête sur l’affaire et pour déterminer la véracité des preuves présentées lors de la discussion controversée.

D’autre part, même le cas de Diana of Wales a fait l’objet de plusieurs enquêtes car il y a beaucoup de mystère autour de l’accident de véhicule catastrophique survenu sous le «pont Almá» à Paris.

L’entretien avec Diana du Pays de Galles a eu de graves conséquences sur elle, raconte un ami très proche de l’aristocrate. .

La série Crown ravive la mémoire de Diana

Tout semble indiquer que le lancement de la série La Couronne il est venu effacer tous les souvenirs de Lady Diana et de son temps à la royauté.

Diana a marqué toute une époque et maintenant plus que jamais sa mémoire est présente avec son apparition dans la série Netflix, qui a présenté ce dimanche 15 novembre son quatrième opus avec deux des personnages les plus importants, Margaret Tatcher et particulièrement Diana of Wales.

Joué par l’actrice Emma Corrin qui a réussi à impressionner par sa grande ressemblance avec la regrettée “Princess of Wales”.