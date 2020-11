N

Le défilé sans fin d’icole Kidman avec d’incroyables tranchées de puissance dans The Undoing de Sky Atlantic. Villanelle déambule dans Barcelone dans une robe bleu électrique de The Vampire’s Wife. Les vestes moelleuses en fausse fourrure et les tricots colorés de I May Destroy You de Michaela Coel. La garde-robe de tournée australienne étrangement contemporaine de la princesse Diana, minutieusement reproduite dans la quatrième saison à venir de The Crown. Le lèche-vitrines “ non essentiel ” n’est peut-être pas à l’ordre du jour en ce moment, mais il est trop facile de créer une liste de courses de rêve simplement en parcourant les chaînes de votre télévision.

Ces derniers mois ont vu une explosion de tenues brillantes sur nos écrans, ironiquement chronométrées pour coïncider avec une période où, pour beaucoup d’entre nous, s’habiller n’était pas exactement une priorité absolue. La télévision a été une source d’évasion indispensable pendant la pandémie, nous offrant des moments de répit de nos vies enfermées – et des événements fantaisistes et des vêtements de travail remplacés par un flux constant de sweats à capuche, de leggings et de bas de pyjama de la WFH, ses personnages impeccablement tournés nous ont aidés à garder notre amour de la mode vivant. Comme le dit Kevin Freeman, un designer qui dirige le cours de premier cycle Costume for Theatre and Screen du Wimbledon College of Arts, «avec la montée en puissance des chaînes de streaming et de Netflix, l’accent est tellement mis sur la bonne conception que nous voyons beaucoup plus grand public. reconnaissance du costume. »

Grâce à la pléthore de programmes disponibles à l’ère de la télévision de pointe, il y a de quoi plaire même aux styles personnels les plus éclectiques. Vous aimez les bandeaux outré et les t-shirts à slogan? Regardez la garde-robe de Katherine Ryan dans son récent sit-com, The Duchess. Vous vous demandez comment Carrie Bradshaw s’habillerait à l’ère d’Instagram? La créatrice de costumes originale de Sex and the City, Patricia Field, a les réponses dans Emily à Paris. Obsédé par le glamour des années 40? Pouvons-nous vous diriger vers Ratched, la dernière offre Netflix de Ryan Murphy, qui, comme le dit Freeman, «ressemble à la renaissance de Technicolor – ces palettes monochromes travaillant ensemble pour créer cette esthétique vraiment forte.»

«Il y a tellement de contenu en cours de création que tout le monde passe à la vitesse supérieure pour en faire la meilleure version possible», déclare Grace Snell, la costumière de I Hate Suzie, la brillante – et oui, incroyablement équipée – série Sky de Billie Piper et Lucy Prebble. Elle ajoute que le verrouillage a contribué à alimenter notre histoire d’amour avec la mode à l’écran car cela «nous a donné le temps de faire une pause. Il y a un drame incroyable en cours de tournage en ce moment et nous avons maintenant le temps de le regarder.

Le créateur de costumes de la Couronne a cherché à recréer l'essence du style de Diana

Des émissions comme Ratched et The Crown prouvent l’attrait continu du design d’époque, en particulier lorsqu’il est réfracté à travers le prisme du style contemporain. Amy Roberts, qui a été costumière pour les deux dernières séries de la saga royale de Netflix, ne reproduit pas toujours exactement les célèbres tenues de Lady Di dans la nouvelle saison; au lieu de cela, elle a travaillé avec des palettes de couleurs et des formes similaires (des épaulettes des années 80 et des décolletés asymétriques font leur apparition, naturellement) pour recréer l’essence du style de la princesse d’une manière plus agréable au goût des téléspectateurs modernes – une robe portefeuille plissée au look bleu bleuet étrangement similaire aux offres récentes de la marque culte danoise Ganni. Et si le confortable pull à imprimé mouton de Diana attire votre attention, vous avez de la chance: dans un coup de timing suspect, la marque américaine Rowing Blazers vient de rééditer le design original des années 80.

Snell a fabriqué le manteau en fausse fourrure de Suzie en cousant sept autres manteaux ensemble

Compte tenu de la complexité technique requise pour recréer les modes passées, les costumes d’époque ont historiquement pris la part du lion des acclamations et des récompenses – mais depuis que Jodie Comer a enfilé cette robe de soirée volantée et rose surligneur Molly Goddard dans la première série de Killing Eve, montre ce brillant contemporain. design ont défini l’agenda du style à l’écran. «On pourrait dire que le contemporain est le plus difficile, parce que nous y vivons tous – nous avons tous une opinion», dit Snell, qui a commencé son processus de recherche pour I Hate Suzie en «regardant les gens» et en explorant les médias sociaux.

Alors qu’un programme comme Killing Eve, explique-t-elle, utilise «une mode qui fait avancer le scénario», elle, Piper et Prebble voulaient quelque chose de différent pour leur émission, qui suit une ancienne star d’enfant survivant à un piratage photo compromettant. «Nous ne voulions pas en faire un défilé de mode Carrie Bradshaw – ce que j’ai vraiment essayé de faire était de rendre ses choix de vêtements accessoires à son personnage», dit-elle. Le résultat est une garde-robe brillamment éclectique – comprenant des sacs de perles Shrimps, des robes à épaules dénudées et une surprenante paire de pyjamas à imprimé léopard Olivia Von Halle – qui n’éclipsent jamais la performance de bravura de Piper.

La garde-robe I May Destroy You de Michaela Coel présente des imprimés et des textures qui s'affrontent

Alors qu’un grand nom comme Field a pu faire appel à Chanel et Chloé en remplissant la garde-robe parisienne d’Emily (Lily Collins), Snell n’a pas eu la tâche aussi facile. «Pas une tonne énorme [of brands] a répondu parce que c’était cette émission inconnue », dit-elle. «Mais c’était assez agréable de ne pas avoir simplement reçu deux rails de vêtements gratuits – j’ai dû faire preuve de créativité avec d’autres moyens. Nous avons fait des designs personnalisés, puis il y a eu des trouvailles vintage, des magasins de charité. » Bien qu’il n’ait pas encore été question d’une deuxième série, Snell se retrouve toujours à ajouter des looks potentiels pour le personnage de Piper à son tableau Pinterest.

La garde-robe parisienne d'Emily présentait des marques comme Chanel

Les réseaux sociaux ne sont pas seulement une source d’inspiration pour les designers – ils ont également contribué à nourrir l’obsession des téléspectateurs pour le style à l’écran. Twitter a peut-être déchiré Emily dans les histoires de Paris, mais il a également identifié certaines des meilleures tenues de Collins. «Tout le monde est de plus en plus impliqué, plus investi dans le processus», explique Snell, révélant qu’elle a reçu un afflux de messages Instagram à propos de ses créations depuis que Je déteste Suzie a commencé plus tôt cet automne, posant des questions sur tout, de ces pyjamas à motifs à un peint à la main. T-shirt.

Tout cela fait partie d’un changement radical d’attitude à l’égard de la mode à la télévision. Freeman dit que ses étudiants avaient l’habitude de citer des piliers du grand écran comme Sandy Powell et Colleen Atwood comme source d’inspiration; maintenant, estime-t-il, la conception de la télévision est «beaucoup plus considérée comme un travail au cinéma». De grands noms se tournent également vers la télé: Jacqueline Durran, deux fois lauréate d’un Oscar, a récemment conçu les costumes de deux films dans la prochaine série d’anthologies de la BBC de Steve McQueen, Small Axe. Si les créateurs de costumes télévisés étaient, comme le dit Freeman, «souvent les héros méconnus de la production», il semble qu’ils passent enfin leur moment à l’honneur.