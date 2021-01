Nous avons peut-être eu du mal à atteindre nos niveaux pré-pandémiques de “ Z ” récemment – une étude récente a révélé que 42% d’entre nous ont un sommeil “ plus perturbé ” au milieu de la pandémie – mais grâce aux merveilles de la science, il est une légion de lotions et de potions pour aider à éviter la peau fatiguée et terne. Bienvenue, cher lecteur, dans le monde réparateur de la crème de nuit.

Si vous êtes nouveau ici et que vous ne savez pas par où commencer, commençons par une chose. Il n’y a pas d’offre unique en ce qui concerne la crème de nuit, mais nous avons pensé qu’il serait peut-être bien de vous familiariser avec les bases. Après tout, le temps peut sembler suspendu, mais ce n’est pas le cas, et notre peau continue de vieillir, peu importe * vous savez quoi *.

Voici donc un guide de la crème de nuit pour débutants qui explique pourquoi elles sont importantes et que vous devriez rechercher en fonction de votre type de peau. Il ne reste plus qu’à en faire mousser un peu et à frapper le foin.

en relation

Quelle est la différence entre la crème de jour et la crème de nuit?

«Les principales différences entre les crèmes de nuit et de jour sont la texture et les ingrédients», explique Andrea Pfeffer, fondateur du salon culte de Londres, Pfeffer Sal. «Votre peau est la plus active entre 23 h et 4 h du matin, vous voulez donc que votre crème de nuit contienne des ingrédients qui profitent des processus de régénération et de guérison de votre peau. “

Alors que les crèmes de jour ont généralement une texture plus légère et se concentrent sur la protection par le biais d’anti-polluants, d’antioxydants et de SPF, les crèmes de nuit ont tendance à être plus épaisses et plus axées sur la nutrition. Selon Pfeffer, les crèmes de nuit ont tendance à «contenir plus d’ingrédients actifs tels que la vitamine A, des peptides et de petites quantités d’acides exfoliants qui peuvent agir pendant la nuit sans augmenter la sensibilité au soleil».

À quel âge devriez-vous commencer à porter de la crème de nuit?

«Le processus de renouvellement de la peau commence naturellement à ralentir vers l’âge de 25 ans», déclare le Dr Maryam Zamani, chirurgienne oculoplastie et fondatrice de MZ Skin. «La prévention est essentielle pour garder la peau à son meilleur, c’est donc le moment idéal pour introduire une crème de nuit dédiée, car la peau commence naturellement à avoir besoin de plus d’ingrédients et d’actifs nourrissants.»

Pfeffer conseille de rechercher des formulations avec des ingrédients stimulant le collagène tels que des peptides, de la vitamine A et des ingrédients renforçant la barrière comme les céramides, la niacinamide et les huiles oméga.

WQuels ingrédients devriez-vous rechercher dans une crème de nuit?

«Cela dépend de ce que vous ciblez, mais en général, vous voulez une crème de nuit aux propriétés régénérantes, cicatrisantes et rajeunissantes, car votre peau y sera plus réceptive la nuit», conseille Pfeffer. «Vous pouvez également introduire des textures et des hydratants plus riches le soir, car ils auront toute la nuit pour pénétrer dans la peau et fournir une hydratation intensive. Ceci est particulièrement important en hiver car l’humidité est beaucoup plus basse, ce qui entraîne une déshydratation. »

Maintenant que nous connaissons les détails, passons aux crèmes de nuit que vous devriez acheter pour chacun des cinq types de peau: normale, sèche, grasse, mixte et sensible.

Meilleures crèmes de nuit pour peau normale

Les peaux normales devraient rechercher des crèmes de nuit contenant de la niacinamide éclaircissante et des céramides réparateurs de peau. «La crème Brad Biophotonic Skincare Ultra Elastin est un soin du visage en pot – rempli d’huiles riches en oméga, de CQ10 et d’acide lactique, c’est une excellente crème de nuit pour une hydratation, une texture et une élasticité améliorées», déclare Pfeffer.

Hydratant Raffermissant Typologie

Bénéficiant de 0,2% de rétinol et de tsubaki, cette crème de Typology est à 96% d’origine naturelle et promet de repulper la peau terne.

(Typologie)

Brad Biophotonic Skincare Ultra Elastin Cream

Cette offre épaisse et luxueuse stimulera la production de collagène qui, à son tour, améliorera la texture de la peau et laissera la peau rajeunie.

(Pfeffer Sal)

Crème de sommeil de nuit First Aid Beauty Ultra Repair

Cette offre adaptée aux sacs à main vous en offre pour votre argent, avec son mélange de peptides innovant et unique pour aider à nourrir en profondeur votre peau.

(LookFantastic)

Meilleures crèmes de nuit pour la peau sèche

«La peau perd plus d’eau pendant le sommeil par rapport à la journée, ce qui est un problème particulièrement pour les peaux sèches», explique le dermatologue consultant, le Dr Anjali Mahto.

Afin d’apaiser la peau sèche et craquelée, recherchez des crèmes de nuit aux céramides, niacinamide et aux huiles oméga.

Crème lipidique triple céramide SkinCeuticals

SkinCeuticals, dirigé par la science, est vénéré pour son sérum CE Ferulic, mais son hydratant riche en céramide est également un choix régénérateur pour la peau sèche. Badigeonnez-le la nuit et réveillez-vous avec une peau vraiment douce.

(LookFantastic)

Crème fouettée rétro Drunk Elephant Lala

La crème fouettée rétro riche en velours Drunk Elephant, une beauté propre et végétalienne, est parfaite pour ceux qui ont la peau sèche à utiliser le soir.

(Espace NK)

en relation

Augustinus Bader La Crème Riche

Science supremo Augustinus Bader luxueusement épais – et statut culte – La crème riche est un best-seller pour une raison. Utiliser pendant les mois d’hiver pour une peau douce et souple le matin.

(Espace NK)

Meilleures crèmes de nuit pour peaux mixtes

Pour ceux dont la peau est à la fois grasse et sèche, recherchez des ingrédients apaisants et naturels qui contribueront à réduire l’inflammation et à restaurer la barrière cutanée.

L’hydratant culte végétalien et sans cruauté d’ADC est la recommandation de Pfeffer, car, selon elle, il est «rempli des meilleurs actifs que la nature a à offrir».

Hydratant ADC haute performance

L’hydratant haute performance à base de plantes Adam de Cruz, maquilleur vénéré, apporte une hydratation incomparable. Ça sent aussi le paradis. Faites mousser avant de vous coucher et réveillez-vous avec une peau délicieusement lisse.

(Harvey Nichols)

Hydratant Liz Earle Superskin

La reine de la bonne peau, Liz Earle, connaît son chemin autour d’un bon hydratant. C’est l’un de ses meilleurs et regorge d’ingrédients naturels et éclatants.

(Liz Earle)

REN Skincare V-Cense Crème de Nuit Revitalisante

Le mélange unique d’encens et de vitamine C de REN donne une injection sérieuse d’hydratation pour la peau desséchée.

(LookFantastic)

Meilleures crèmes de nuit pour les peaux sensibles

Pour les peaux sensibles, des crèmes de nuit plus légères et plus naturelles seront plus efficaces pour réparer la peau pendant la nuit. L’hydratant PM de CeraVe est un favori parmi les dermatologues, tandis que l’offre ultra-hydratante de Burt’s Bees a du mal à rester en stock en raison de son statut culte.

Lotion hydratante pour le visage CeraVe PM

Pour des achats de budget beauté efficaces, CeraVe est la marque à connaître. Son hydratant léger et non gras n’irrite pas la peau, mais la reconstitue à la place avec sa multitude de céramides.

( Bottes )

Crème de nuit hydratation intense Burt’s Bees

Une offre entièrement naturelle de Burt’s Bees qui laisse la peau sérieusement hydratée et régénérée. Pour le prix, vous ne pouvez pas vous tromper.

(Holland et Barrett)

Hydratant de nuit Aurelia Cell Probiotic Skincare

La clé d’une peau éclatante? Les probiotiques qui, lorsqu’ils sont appliqués localement, font un très bon travail de reconstitution et de nutrition. Cette crème de nuit Aurelia en est la preuve.

(Espace NK)

Meilleures crèmes de nuit pour les peaux grasses

Les peaux grasses peuvent bénéficier de l’utilisation d’ingrédients régénérants, tels que le rétinol et l’acide glycolique. «Un rétinol doux peut repulper la peau et encourager la production de collagène, donc si vous ne dormez pas bien, vous pourriez vous réveiller comme si vous aviez», ajoute Arabella Preston, co-fondatrice de Votary.

Crème de nuit régénératrice jeunesse Murad Retinol

Si vous êtes nouveau dans le jeu du rétinol, c’est un merveilleux produit pour vous initier. Utilisez simplement à la place de votre hydratant du soir habituel et préparez-vous pour un éclat sérieux.

(Selfridges)

Hydratant Synergie Skin UberZinc

«Il s’agit d’une crème cicatrisante, anti-inflammatoire et séborégulatrice, idéale pour gérer le gras et les éruptions cutanées», recommande Pfeffer.

(Pfeffer Sal)

Crème de nuit SkinCeuticals Glycolic 10 Renew

L’ingrédient vedette de cette crème de nuit, l’acide glycolique, éliminera les cellules mortes de la peau pendant que vous dormez pour révéler une peau sérieusement éclatante.

(LookFantastic)

en relation