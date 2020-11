F

orget le tee-shirt Ramones fané – il est temps de soutenir votre restaurant préféré. La semaine prochaine peut signifier que l’hospitalité peut sortir du verrouillage, mais c’est loin d’être clair. Après avoir dirigé les plats à emporter et la livraison, l’industrie s’est maintenant tournée vers la vente au détail; quand chaque centime compte, la marchandise est désormais une question de réussite ou de rupture.

Chaque tribu a son propre T-shirt; Pastaio se sont associés à des artistes pour les leurs – notre choix est le numéro de gnocchi avec la marque Gucci (29 £, pastaio.co.uk) – tandis que Sandwicherie Max’s est retourné dans les années 90 pour sa chemise Mutant Ninja Mega Sarnies et imprime davantage de ses t-shirts inspirés de F * ck Sourdough et Saved By The Bell à temps pour Noël (25 £, maxssandwichshop.com). Remorque Happiness’s Le haut «We Rum Things» s’inspire des bouteilles de Lilt (29 £, trailerh.com), et il y a plus de kit de sandwicherie de Sous-marins de Dom (25 £, impeccablesandwiches.co.uk) et Monty’s Deli (15 £, montys-deli.com). Si toute cette couleur est un peu trop, Tom Brown Pierre angulaire faites un tout nouveau numéro noir qui est plutôt intéressant. Il sortira en décembre sur cornerstonehackney.com.

Vente de cour Pizza’s gamme rend hommage à leurs collaborations dans le menu avec Jessie Ware et Loyle Carner, entre autres, ainsi qu’à leur propre sens de l’humour effronté: le numéro «The Best 12 Inch Of All Time» est celui pour quelqu’un avec de sérieux Big Dick Energy – types plus modestes peut préférer les foulards (à partir de 15 £, yardsalepizza.com), ou le tee-shirt ASAP Pizza de style années 60 du Flor les garçons, qui ont aussi un sac pour les fans de leur premier restaurant, Lyle’s (15 £, lylesprovisions.com). Hôtel Paddington Le pèlerin sont allés plus loin, en proposant des tenues unisexes faites de chutes; les bénéfices soutiennent la charité Centrepoint pour les sans-abri (à partir de 65 £, thepilgrm.com).

(Hôtel Piglrm / Universal Works)

D’autres endroits deviennent plus créatifs. Islington Crevette sur la pelouse faire une gamme de casquettes de baseball pour les amateurs de fruits de mer (20 £, prawnonthelawn.com); ceux qui aiment le vin devraient chasser les coiffures de Hackney’s Passione Vino (25 £, shop.passionevino.co.uk). Dont, gardez vos bouteilles au frais avec Magasinez Cuvée’s écharpe à vin (16,99 £, shopcuvee.com). Ils font aussi des t-shirts, des verres à vin et vendent des copies du Pourriture noble magazine, qui peut également être acheté sur leur site officiel.

(Passione Vino)

Pas de surprise St-Jean sort des sentiers battus; Outre des tabliers, des torchons, un fourre-tout et un t-shirt, ils ont aussi un cendrier peint avec leur célèbre logo de cochon – ainsi qu’une gamme de barboteuses pour bébé. Attendez-vous à ce qu’une génération de bébés grandisse avec le goût de la moelle osseuse sur du pain grillé (à partir de 13,50 £, stjohnrestaurant.com).

(Mo Diner)

Équipez votre cuisine ainsi que votre armoire avec Mo Diner, qui a annoncé qu’il vendrait bientôt des assiettes, des tasses, des torchons et des allumettes avec un cendrier coordonné (à partir de 10 £, modiner.london), ainsi que des boucles d’oreilles conçues par Tatty Devine. Ottolenghi le jeu de linge est au rendez-vous, avec une gamme de serviettes et de nappes aux côtés d’assiettes et de gobelets (à partir de 18 £, ottolenghi.co.uk), et la cuisine levantine de Ceru est emballé dans un tissu conçu pour être réutilisé comme une petite nappe – ou mieux encore un foulard (kits à partir de 40 £, cerurestaurants.com).

Pourtant, s’il y a un morceau de marchandise de restaurant à retenir cette année, c’est le masque facial de marque. Imad Alarnab vend le sien pour aider à financer son prochain Cuisine syrienne (deux pour 25 £, imadssyriankitchen.co.uk), tandis que 50p pour chaque masque Pâte de maman la vente va à l’association caritative Movember (6 £, mammadough.co.uk). Couvrez-vous pour une bonne cause.