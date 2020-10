La meilleure série Netflix d’octobre Il faut les voir! | AP

Le mois de octobre pour beaucoup, c’est l’un de leurs favoris et la plate-forme de Netflix a parfaitement su choyer ses abonnés avec son nouveau contenu, nous allons donc cette fois mentionner quelles ont été les meilleures séries de ce mois jusqu’à présent.

Netflix a beaucoup surpris avec son nouveau contenu dans le catalogue des films et séries, avec un accent particulier sur le suspense et le contenu d’horreur en l’honneur d’Halloween.

De nombreuses personnes sont encore confinées en raison de problèmes de santé et passent leur temps à chercher ce qu’il faut voir dans la journée ou d’autres quand elles arrivent de leur travail, elles veulent passer un peu de temps à se détendre mais elles ne trouvent plus quoi voir, donc si vous voulez entrer dans un nouveau aventure et vous continuez à penser à quelle série commencer, ce sont les meilleurs Netflix vous propose pour ce mois d’octobre.

Il y en a de tous les genres et pour tous les goûts, de l’horreur, du drame, de l’intrigue et même de la comédie, il faut donc choisir.

La malédiction de Bly Manor

Cette incroyable série a atteint la première de la plate-forme de streaming le 9 octobre et, comme prévu, elle est devenue un succès et est l’une des plus vues.

Cette série est la suite de “The Curse of Hill House” bien qu’avec une histoire et des personnages différents, car elle est basée sur “Another turn of the Screw”, le classique de Henry James et dont l’adaptation cinématographique, “Suspense” en 1961 est considérée l’un des meilleurs films t3rror de tous les temps.

Emily à Paris

C’est une série Comédie et drame américains créés et produits par Darren Star qui ont été créés le 2 octobre sur la plate-forme de streaming Netflix avec un total de 10 épisodes

La protagoniste est Emily, une Américaine qui déménage à Paris pour travailler dans une société de Marketing et un choc culturel la force à s’adapter aux défis d’une nouvelle ville tout en cherchant le point d’équilibre entre sa carrière professionnelle et sa vie amoureuse.

Riverdale

Il s’agit d’une série dramatique américaine basée sur les personnages d’Archie Comics, elle a été adaptée pour The CW par le directeur créatif d’Archie Comics, Roberto Aguirre-Sacasa, et est produite par Warner Bros. Television et CBS Television Studios.

Sans aucun doute l’une des séries qui vaut la peine d’être regardée car alors qu’une nouvelle année scolaire commence, la ville de Riverdale ne s’est pas encore remise de la mort de Jason Blossom.

Au cours de l’été, la vie de plusieurs jeunes a pris un tour complet en présentant Veronica Lodge qui vient de New York, et immédiatement l’étincelle entre elle et Archie est née, tandis que Cheryl Blossom, la fille la plus populaire, est heureuse de causer des problèmes autour. de tout le monde autour de lui.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Liste noire

Après la première de sa huitième saison, “Blacklist”, est l’une des séries les plus populaires de la plateforme. Netflix pendant ce mois.

Le protagoniste de cette incroyable série est Thomas Raymond Reddington, le criminel le plus recherché au monde, et il décide de se livrer au FBI et de rendre tous ses collaborateurs à une seule condition: il ne veut collaborer qu’avec Elisabeth Keen, un nouvel agent.

La clôture

Il s’agit d’une série espagnole qui a été créée sur la plate-forme le 11 septembre et qui met en vedette Olivia Molina, Unax Ugalde, Ángela Molina, Abel Folk et Eleonora Wexler.

En l’an 2045, la rareté des ressources naturelles a fait que les démocraties occidentales ont été détrônées, et maintenant les pays sont sous le contrôle de régimes dictatoriaux.

En Espagne, Madrid est divisée en deux zones par une clôture; d’un côté, le gouvernement et les classes privilégiées, et de l’autre le reste de la population.

100 jours pour tomber amoureux

A la fin de la liste se trouve “100 jours pour tomber amoureux”, une série qui a reçu de très bons commentaires et est sortie le 28 avril de cette année sur la chaîne Telemundo.

L’histoire est centrée sur Constanza et Remedios, deux bons amis et tous deux décident de mettre fin à leur mariage après vingt ans, bien que Constanza donne à son mari Plutarco 100 jours pour décider de maintenir ou non leur relation.

Cela pourrait vous intéresser: Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio dans un nouveau film Netflix