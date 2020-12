UNE

Une mère “gravement anxieuse” a noyé son fils de sept ans avant de se suicider après avoir été “terrifiée” par le fait qu’elle mourrait d’un cancer, selon une enquête.

L’analyste financière Yulia Gokcedag, 35 ans, a reçu un diagnostic de cancer du sein peu de temps avant le verrouillage, a appris aujourd’hui le tribunal du coroner de Poplar.

Elle s’est pendue après avoir noyé son fils Timur dans leur appartement près de Canary Wharf le 13 août, quelques jours seulement après que les médecins lui ont dit qu’elle avait bien répondu à la chimiothérapie et qu’elle avait été réservée pour une dernière opération.

La police s’est introduite de force dans l’une des propriétés de la famille sur l’île aux chiens après que le couple ait été porté disparu par le mari Mehmet, responsable des risques financiers de Mme Gokcedag.

Mme Gokcedag, qui travaillait pour Moody’s Investors Service, avait brièvement parlé de se suicider avec sa famille et ses médecins en mai, mais les avait convaincus qu’elle n’était pas sérieuse au sujet du plan.

Elle leur a dit qu’elle voulait divorcer de son mariage difficile et retourner en Russie avec Timur.

Il n’y avait «absolument rien» qui suggérait qu’elle ferait du mal à son fils, a appris le tribunal.

La mère de Mme Gokcedag, Elena Galivea, a déménagé au Royaume-Uni en janvier pour aider sa fille pendant qu’elle subissait une chimiothérapie.

S’exprimant lors de l’enquête par l’intermédiaire d’un interprète, elle a déclaré: «Yulia était la fille que vous rêvez d’avoir. Elle était très gentille. Elle pensait aux autres plus souvent qu’à elle-même … Je croyais que Yulia ne ferait jamais rien à elle-même ou à Timur.

Mme Galivea a déclaré que sa fille lui avait dit qu’elle voulait se suicider en mai, mais qu’elle avait également «extrêmement peur» de mourir d’un cancer, malgré une chance de survie de 97%.

«J’essayais de la convaincre qu’elle allait être guérie», a déclaré Mme Galivea.

«Mais elle pensait qu’elle n’avait que 3% de chances de survie.»

M. Gokcedag a déclaré que sa femme et lui s’étaient souvent disputés mais qu’ils s’aimaient. Elle lui a parlé une fois de ses pensées suicidaires et il a trouvé une lettre de la clinique suisse d’aide à la mort Dignitas chez eux. Mais elle lui a assuré plus tard qu’elle n’avait aucune intention de se suicider.

Il a dit: “Ma femme était une personne très gentille. Elle était une bonne mère … elle aimait notre fils et il est inimaginable comment elle pouvait faire cela.”

Mme Gokcedag vivait dans la dépression et l’anxiété depuis de nombreuses années et a été référée à un psychiatre avant de commencer son traitement contre le cancer à la fin du mois de janvier lorsque les médecins se sont inquiétés de sa «grave anxiété».

Dans les mois qui ont précédé sa mort, elle voyait deux physiatres au Royaume-Uni et fréquentait un service de soutien russe pour les personnes atteintes de cancer.

Aucun d’eux ne pensait qu’elle représentait une menace sérieuse pour elle-même ou pour les autres.

Le docteur Amanda Ramirez a déclaré: «Yulia souffrait d’anxiété aiguë et sévère accompagnée d’insomnie.

«Elle avait une forte peur de mourir d’un cancer … Elle a dit qu’elle n’avait aucune idée de mettre fin à sa vie. Elle m’a rassurée en disant qu’elle était engagée dans la vie.

L’oncologue Paul Ellis l’a vue le 11 août et a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’inculpation qu’elle était suicidaire.

Il a déclaré: «Elle avait un cancer qui était guérissable et elle a eu une réponse fantastique au traitement. Elle aurait probablement été guérie. J’ai presque l’impression de l’avoir ratée.

La coroner principale Mary Hassell a déterminé que Timur avait été tué illégalement par sa mère le 12 août et qu’elle s’était suicidée.

“La série d’événements me semble clairement que Yulia a noyé Timur puis s’est pendue”, a-t-elle déclaré.

“Je pense que la probabilité est que Yulia a décidé de se suicider et a fait un plan pour accomplir l’acte. Son anxiété était si extrême et si mal orientée et mal jugée qu’elle semble avoir pensé qu’il valait mieux emmener Timur avec elle.”

Toute personne cherchant de l’aide peut appeler les Samaritains gratuitement au 116123 ou visiter Samaritans.org