Belinda est considérée comme l’une des plus belles artistes du domaine, sa personnalité et son style en ont laissé plus d’un amoureux, cependant, l’essentiel de sa beauté est dû à sa mère, qui en plus d’être son amie, complice, est un compagnon très élégant.

La mère de Belinda a réussi à capter l’attention des caméras à de multiples moments accompagnée de sa célèbre fille où toutes deux ont montré qu’elles avaient un grand sens de la mode.

Sa mère n’est pas en reste sur le sujet, depuis qu’il a réussi à se démarquer dans sa façon de s’habiller dans plusieurs des moments qu’ils jouent ensemble.

Belinda Schüll a même montré que lorsqu’il s’agit d’accompagner l’artiste, elle peut en venir à ressembler à sa sœur, en plus d’être complices du voyage et est restée à plusieurs reprises avec la pop star et son partenaire, Christian nodal.

Apparemment, Belinda a non seulement hérité du nom de sa belle mère, qui s’appelle aussi Belinda Shüll, mais aussi de son goût pour toujours très bien, avec un jean confortable, un pull et des bottes, la mère de l’ancienne juge de “La Voz México “a toujours l’air très jeune.

Beaucoup pourraient en venir à penser que le beau couple, la mère et la fille partagent presque la même garde-robe et c’est à travers plusieurs photos ensemble ou seul que la grande connexion qu’ils ont et même avec beaucoup de leurs tenues est appréciée.

En outre, Mme Belinda a également montré qu’elle est une grande complice de sa fille, montrant que le plus important pour eux est l’unité familiale, qui serait l’une des plus grandes impulsions qui ont conduit l’artiste au succès.

De la même manière, l’interprète a laissé entendre qu’elle est une grande admiratrice de sa mère, qu’elle reconnaît pour ses qualités ainsi que de sa grand-mère, que sa propre mère ressent sans aucun doute aussi pour les deux «femmes les plus importantes», a-t-elle déclaré dans un photo qu’il a partagée sur ses réseaux sociaux.

Les femmes de ma vie. Ma maman un exemple de persévérance et d’amour d’une guerre invincible je t’adore je t’aime maman. La chanteuse a écrit dans un instantané où elle apparaît avec sa grand-mère et sa mère.

Les deux femmes sont de grandes amies et l’artiste a même le soutien et les conseils de sa mère, ce que l’on peut voir lors de certaines rencontres de travail de l’artiste.

Et non seulement ils partagent des moments de travail puisque la matriarche les accompagne dans leurs voyages et c’est dans l’une de ces pauses que Beli et Nodal ont fait au milieu de leur travail où ils sont apparus dans l’une des histoires partagées par l’interprète dans laquelle les trois semblent grimper. à un avion, prêt à se lancer dans une nouvelle aventure!.

C’est dans l’un de ces clips dans lequel Belinda Schüll apparaît heureuse et avec une tenue très coquette composée d’une chemise blanche et d’une veste en maille moderne, suivez ce lien pour voir les images, celles-ci ont été partagées via une page fan @los_nodeli , dédié à Beli et Christian Nodal.

Au milieu de la célébration de son dernier anniversaire, la maman de l’interprète de “Utopia” a été fêtée avec un gâteau et des bougies où elle se démarque à nouveau pour une tenue très moderne qu’elle accompagne d’une veste noire avec des trous en forme de losange lui permettant de porter un sweat-shirt blanc avec lettres noires sur le devant.

Cependant, l’une des photographies qui a révélé la grande ressemblance entre les deux était sans aucun doute lors d’un voyage qu’ils ont pris en vacances il y a quelque temps, ils ont déménagé au Moyen-Orient.

C’était une photographie dans laquelle ils apparaissent ensemble vêtus d’une paire de costumes qui couvraient une partie de leur tête selon les traditions de Dubaï, où ils se déplaçaient et utilisaient “Le hijab”, le nom sous lequel cette robe est connue Cela a certainement mis en évidence les caractéristiques physiques qu’ils partagent, dont la couleur des yeux.